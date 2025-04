A hazai szurkolók által március hónap legjobbjának választott Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót, és ismét a csapata egyik legjobbja volt.

Kerkez Milos tényleg utánozhatatlan

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Kerkez Milos üzent

A győztes gólt az 53. másodpercben szerezte a ghánai Antoine Semenyo. Az elmúlt hetekben mély gödörbe került Bournemouth ezzel megszakította rossz sorozatát, hat nyeretlen bajnoki után tudott ismét győzni.

Nem is csoda, hogy Kerkez is boldog volt, ezúttal az X-oldalán üzent a rajongóknak.

„I am incomparable" - írta a közösségi oldalon, ami magyarul annyit tesz, hogy „összehasonlíthatatlan", „felülmúlhatatlan", „utánozhatatlan", azaz páratlan, nincs hozzá fogható.

I am incomparable pic.twitter.com/fQywsoEWmO — Milos Kerkez (@kerkez_official) April 14, 2025

Így látják ezt a topklubok is, az elmúlt hetekben többek között a Real Madriddal, a Manchester Uniteddel és a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpoolal is összeboronálták már.