A Liverpool vasárnap kiütéses győzelemmel biztosította be Premier League-aranyérmét, miután 5-1-re legyőzte a Tottenham Hotspurt, így már behozhatatlan, 15 pontos előnnyel vezet a tabellán az Arsenal előtt.

Az emlékezetes bajnoki egyik legjobbja a két gólban is főszerepet játszó Szoboszlai Dominik volt, aki sorra kapja a gratulációkat. Korábbi salzburgi csapattársa, a jelenleg a tavalyi bajnok Manchester Cityt erősítő Erling Haaland már korábban üzent a magyar játékosnak, most pedig Kerkez Milos is billentyűzetet ragadott.

„You deserve it my friend, love❤️”, azaz „Megérdemled, barátom, szeretettel❤️” – írta az X-en a Bournemouth magyar válogatott szélsővédője.

A Liverpool-szurkolók persze rögtön továbbgondolták a bejegyzést, hiszen nagyon sokan szeretnék, ha beigazolódnának a találgatások, és Kerkez nyáron Liverpoolba tenné át a székhelyét.

You deserve it my friend,love❤️👏🏻 pic.twitter.com/XHZ310p167 — Milos Kerkez (@kerkez_official) April 27, 2025

A fanatikusok válaszaikban arra buzdították Kerkezt, hogy jövőre csatlakozzon Szoboszlaihoz a Liverpoolnál.

Az egyik kommentelő arra buzdította Kerkezt, hogy „gyere, és nyerj aranyérmeket” a csapattal. Mások már arra is gondoltak, hogy jövőre ő emelhetné fel a Premier League trófeáját, egy hozzászóló pedig úgy fogalmazott, hogy „igazolj hozzánk minél hamarabb”. Azzal is sokat egyetértenek, hogy a két magyar remek párost alkotna a Mersey-parton.

Ahogyan a caughtoffside.com fogalmaz, a Vörösök mindenképpen meg szeretnék erősíteni a védelmüket, és egy minőségi balhátvéd igazolása a prioritásaik között szerepel. A futballportál szerint Andrew Robertson évek óta kiválóan teljesít a Liverpoolnál, de egyértelműen hanyatlóban van. A klub pedig Kerkez Milost szemelte ki a skót válogatott játékos helyére.

A weboldal szerint a 21 éves játékos minőségi igazolás lenne a Liverpool számára, és hosszú távon megoldhatná a bal oldali hátvédgondokat.

„Számára is izgalmas lenne a Liverpoolba igazolni: hatalmas előrelépést jelentene a karrierjében, lehetősége lenne a Bajnokok Ligájában játszani, és trófeákért harcolni. Az elkövetkező hetekben kiderül, hogy a Liverpool képes lesz-e ésszerű megállapodást kötni a Bournemouth csapatával” – fogalmazott gyorselemzésében a caughtoffside.com.