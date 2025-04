Az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában a bajnok cím küszöbén álló Liverpool a West Ham United ellen köszörülné ki a csorbát a múlt heti Fulham elleni meglepő vereség után.

Szoboszlai Dominik a kispadon kezd a West Ham United ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot együttesének jó esélye van a győzelemre, hiszen a legutóbbi 57 West Ham elleni hazai meccséből csak egyet vesztett el a tabella első helyezettje, míg a legutóbbi kilencet kivétel nélkül megnyerte, ráadásul idén a Ligakupában 5-1-re, a bajnokságban pedig 5-0-ra győzte le a Liverpool a londoniakat. Márpedig ha a Vörösök vasárnap is kitömnék riválisukat, akkor akár sporttörténelmet is írhatnak, ugyanis az angol futballban még sosem fordult elő, hogy egy csapat egy szezonon belül háromszor is öt gólt szerezve győzzön le egy csapatot.

Szoboszlai Dominik 2023 decemberében hatalmas bombagólt lőtt a londoni rivális elleni Ligakupa-negyeddöntőben, azonban

a szeptemberi és a decemberi kiütés alkalmával nem lépett pályára a West Ham ellen, így a mérkőzést megelőzően nagy volt a találgatás, hogy ezúttal lehetőséget kap-e. Nos, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal csak legfeljebb csereként bizonyíthat, ugyanis Slot ezúttal a kispadra nevezte.

Your Reds this afternoon 💪🔴 #LIVWHU — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2025

A Premier League-et utcahosszal vezető Liverpool egy esetleges sikerrel 13 pontosra növelheti előnyét a BL-negyeddöntős Arsenallal szemben, amely szombaton meglepetésre csak döntetlent játszott otthon a Brentforddal.