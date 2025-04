Lehet, hogy a klub úgy dönt, hogy levált engem. Lehet, hogy már idén, de az is lehet, hogy jövőre, amikor lejár a szerződésem. De amikor távozom, hálás leszek a klubnak. Ez lehet, hogy tíz nap múlva lesz, vagy egy hónap múlva, de az is lehet, hogy csak egy év múlva. Nem foglalkozom vele. Sokszor láthattuk már az élet napos oldalát, amikor trófeákat nyertünk, de a sötét oldallal is tudni kell mit kezdeni