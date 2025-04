A Fradi elnöke, Kubatov Gábor arra a kérdésre, hogy mi lesz akkor, ha a csapat nem lesz bajnok, így válaszolt: „Hát nem tudom elképzelni, úgyhogy minden idegszálammal azon vagyok, hogy a Fradi a labdarúgásban a bajnokságot megnyerje. Először is a Puskás-meccset be kell húzni, meg kell várni, míg a Puskás hibázik és nekünk pedig kegyetlenül ki kell használnunk minden hibájukat, úgyhogy szerintem ez a megoldás. Nem is tudok másra gondolni, másra fókuszálni, az egész stáb rá van állítva erre, hogy itt mindent megtegyünk a bajnokság megnyeréséért.”