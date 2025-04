A Real Madrid kispadjára az összegyűlt sárga lapjai miatt eltiltott Carlo Ancelotti ezúttal nem ülhetett le, az olasz sztáredzőt a saját fia, az egyébként másodedzőként tevékenykedő Davide Ancelotti helyettesítette az Alavés elleni bajnokin. A vezetést a madridiak szerezték meg a meccsen, a 34. percben Eduardo Camavinga a 16-os előteréből bombagólt zúdított a kapu jobb oldalába.

A Real a gól után azonban megfogyatkozott, ugyanis Kylian Mbappé kőkeményen beleszállt ellenfelébe,

amiért a játékvezető azonnali piros lappal kiállította.

Kylian Mbappé brutális szabálytalanságot követett el, amiért azonnal kiállították

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Az emberelőnyben futballozó hazaiak nagy fölényben kezdték a második félidőt, az eredményt őrizni próbáló Real Madridnál Jude Bellingham és Vinícius Júnior is a kispadról szállt be. A 70. percben az Alavés is 10 emberre fogyatkozott, a Viníciust letalpaló Manu Sánchez is azonnali piros lapot kapott a bírótól.

A folytatásban újabb gól már nem esett, a Real Madrid 1-0-ra nyert a kiesés elől menekülő Alavés ellen, a címvédő hátránya továbbra is négy pont az éllovas Barcelonával szemben.

