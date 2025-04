A Liverpool reménybeli és valóban be is teljesülő bajnoki címe sztárok sorát vonzotta az Anfield Roadra a Tottenham elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésre. Az esemény fényét emelte a világ egyik legjobb vízilabdázója is.

Aki nem meccset nézni, csak sztárokat meglesni ment volna vasárnap az Anfiel Roadra, az ugyanolyan elégedett lehetett a Liverpool - Tottenham mérkőzés lefújása után, mint akik a Liverpool 20. bajnoki címet miatt voltak kint a legendás stadionban. A Liverpool Echo gyűjtése szerint ugyanis Szoboszlaiéknak szurkolt a Stranger Things és a Kamaszok című sorozatok egy-egy sztárja, a szépséges Millie Bobby Brown, illetve Owen Cooper. Természetesen ott volt a klub többségi tulajdonosa, a milliárdos amerikai üzletember, John Henry és felesége, Linda Pizzutti, ahogy feltűntek a klub korábbi ikonja, köztük a Pool történetének legjobb gólszerzője (346 találat), Ian Rush, Kenny Dalglish, Alan Hansen, Robbie Fowler, Jan Mølby, vagy az aranylabdás Michael Owen. És ott volt legalább egy magyar sztár is a lelátón: a Ferencváros világ- és Európa-bajnok vízilabdázója, Manhercz Krisztián szintén Szoboszlai Dominikék bajnoki címéért szorított. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Krisztián Manhercz (@kmanhercz) által megosztott bejegyzés Kapcsolódó cikkek:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!