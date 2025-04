Az Anfield Roadon rendezett városi rangadót Diogo Jota góljával 1-0-ra nyerte meg a Liverpool, a portugál csatár egy szép támadást követően lőtt Jordan Pickford mellett a kapu közepébe. A mérkőzést követően még forrtak az indulatok, az Everton edzője, David Moyes szerint lesgóllal kaptak ki, Arne Slot pedig úgy vélte, nyilvánvaló piros lap maradt el James Tarkowski durva szabálytalansága után.

A csütörtöki sajtótájékoztató elején is szóba került az ominózus eset, a holland edző pedig tartotta magát ahhoz, hogy hibát követett el a játékvezető, majd Jota vitatott góljáról is elmondta a véleményét. „A Feyenoord edzőjeként én is átéltem már hasonló szituációt az Atlético Madrid ellen. A partjelző felemelte a zászlaját, de a VAR közbelépett, miszerint az adott játékos nem avatkozott játékba, én pedig nem értettem egyet.

Nem szeretem ezt a szabályt, de most helyes ítélet született, és mi jól jöttünk ki ebből

– mondta Slot, utalva rá, hogy Luis Díaz hiába tartózkodott lesen, az elrúgás pillanatában nem ért labdába.

Arne Slot szerint bírói hibák mindig is lesznek a futballban

Fotó: AFP/Henry Nicholls

„Szerintem a világon mindenhol elkövetnek hibákat a játékvezetők, így volt ez a holland ligában is, ahonnan én jöttem. Mi arra törekszünk, hogy ne legyenek hibák, de sajnos ez valószínűleg soha nem fog megvalósulni. Sem velem, sem pedig a bírói döntésekkel kapcsolatban.

David Moyes nem volt boldog a meccs után, de okosabb volt nálam, és bement az öltözőbe”

– utalt vissza a holland tréner a két csapat februári meccsére, melyet követően őt két mérkőzésre eltiltották és 70 ezer fontra megbüntették, mert „konfrontatív és agresszív” módon közeledett Michael Oliver játékvezetőhöz.

„Rengeteg kritika éri a játékvezetőket Hollandiában, és persze itt is.

Ha van lehetőség negatívnak lenni a különböző felületeken, a közösségi médiában, akkor 10 emberből 8 negatív lesz.

Szerintem ez a szezon rendben van az angol játékvezetők szempontjából. A legfontosabb dolog, hogy nem történtek a bajnoki helyezést befolyásoló hibák. De a bajnokság végén majd mérleget vonunk és megnézzük, befolyásolták-e bírói tévedések a végeredményt, vagy sem” – jelentette ki a Liverpool edzője.