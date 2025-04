Eseménydús meccsen biztosította be bajnoki címét a Liverpool, amely 5-1-re ütötte ki a Tottenhamet a Premier League 34. fordulójában. A lefújás után a Liverpool játékosai az edzői stábbal közösen extázisban ünnepelték a történelmi sikert, majd az Anfielden a Kop előtt együtt énekelték a klub himnuszát, a You'll Never Walk Alone-t.

You'll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/tOjlx1iiKO — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025

A szemfüles szurkolók azonban kiszúrták, hogy a Real Madrid által csábított Trent Alexander-Arnold nem énekelt a társakkal. Nem is kellett sok, hogy a közösségi médiában reagáljanak az angol válogatott jobbhátvéd reakciójára, ami a szurkolók szerint egy egyértelmű jel arra, hogy távozni fog a nyáron. Szintén beszédes, hogy miközben a társak önfeledten ünnepeltek a pályán, Alexander-Arnold sétálgatott és ugyan megcsókolta a mezét, de nem sokkal később fancsali képet vágott, mivel úgy tűnt, összetűzésbe került a szurkolókkal.

„Nem is énekelt, biztosan elmegy” – írta az egyik hozzászóló az X-en.

Távozni fog, de látható, hogy rejtegette az érzelmeit, és talán azon gondolkodik, hogy mi lenne a helyes döntés. Madridban csak egy lesz a sok közül, Liverpoolban viszont történelmet írhat”

– fogalmazott egy másik.

„Mosolyog, hogy nyertek, de biztosan a Realhoz fog igazolni” – jelentette ki csalódottan egy harmadik szurkoló.

Alexander-Arnold fejében már a távozás gondolatai lebeghettek

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Vörösök akadémiáján nevelkedett Alexander-Arnold eddigi pályafutása során csak a Liverpoolban játszott, amelynek színeiben immár kétszer nyerte meg az angol bajnokságot, emellett kétszer hódította el a Ligakupát, egyszer-egyszer pedig a Bajnokok Ligáját, az FA-kupát, az angol-és az európai Szuperkupát, valamint a klubvilágbajnokságot is megnyerte a csapattal. A 26 éves jobbhátvéd szerződése a nyáron lejár a Liverpool csapatánál, és egyelőre úgy néz ki, nem hosszabbít.

Bár könnyen lehet, hogy Szoboszlai Dominik egyik legjobb barátja a szezon végén távozni fog, a bajnoki ünneplésből természetesen a 33-szoros angol válogatott játékos is kivette a részét és erről egy videót is megosztott a közösségi oldalán, ahogy a csapat tagjai a Freed from Desire című dalra buliztak az öltözőben.