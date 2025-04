Lőw Zsolt korábban másodedzőként több neves klubnál, többek között a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is dolgozott Thomas Tuchel mellett. Március 30-án azonban eljött az ideje, hogy vezetőedzőként is kipróbálja magát. Nem is akárhol, hanem a német élcsapat RB Leipzignél, amellyel a Bajnokok Ligája-indulást kell elérnie, a megbízatása pedig az idény végéig szól.

A kupakiesés után győzött a Bundesligában a Lőw-csapat

Fotó: NurPhoto/ULRIK PEDERSEN

„Némileg más fellépést kíván ez a szerepkör, és egy kicsit nyilván változnom kellett, de sohasem adom fel az identitásomat, ugyanaz az ember vagyok, aki eddig is voltam” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Lőw Zsolt, hozzátéve, hogy ebben a pozícióban a csapatot és a stábot is ő irányítja, de azokat a tulajdonságait, képességeit is kamatoztatnia kell, amelyekre segédedzőként volt szüksége.

A vezetőedzői kinevezéssel száznyolcvan fokos fordulatot vett az életem, de továbbra is próbálom szem előtt tartani azokat az értékeket, amelyeket képviselek

– fogalmazott Lőw, aki öt nap múlva, április 29-én ünnepli majd a 46. születésnapját.

Úgy érzi, sikerült jó alaphangulatot és légkört teremteni, amelyben mindenkinek megvan a lehetősége, hogy fejlődjön és a legjobbját nyújtsa. „A játékstílusunkon is változtattunk, aktívabb futballra álltunk át, ami támadásban és védekezésben is magas fokú intenzitást kíván, és vissza-visszakanyarodik a régi Red Bull-iskolához. A játékosok vevők voltak az elképzeléseimre, vették az akadályokat, azonban még rengeteg a feladatunk.”

Nem volt könnyű a kezdet Lőw számára, hiszen a Stuttgart elleni 3-1-es kupavereség után, a Hoffenheim ellen már az első tíz percben hátrányba került a csapata. „Ez volt az a pillanat, amikor minden romba dőlhetett volna, mégis kikecmeregtünk a nehéz helyzetből, fordítottunk, és ez stabil alapot adott a folytatásra” – jegyezte meg a korábbi 25-szörös magyar válogatott játékos. Ezek után a Kiellel otthon 1-1-re végzett a Leipzig, de még így is a negyedik helyen áll a tabellán.

Lőw Zsolt eddigi mérlege a Lipcsével: egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Mint elmondta, reggel nyolctól este nyolcig dolgozik, és minden gondolata a csapat körül forog. „Lefekvés után az ágyban folyamatosan azon agyalok, milyen teendőim lesznek másnap – igaza volt Dárdai Palinak, amikor azt mondta, egy vezetőedző éjszakánként nem alszik többet kilencven percnél. Rengeteg energiát emészt fel, hogy a sajtótájékoztatók, interjúk, csapatértekezletek és taktikai eligazítások mellett egyéni beszélgetéseket folytassunk a játékosokkal, ami elengedhetetlen, mert így találjuk meg mindenkihez a kulcsot, amellyel változtathatunk a játékán, javíthatunk a formáján. Embert próbáló a feladat, de úgy érzem, eddig sikerült.”