A címvédő Paks kedd este hazai pályán 2-1-re legyőzte a Zalaegerszeget, így Bognár György csapata arra várt, hogy a Ferencváros, vagy az MTK lesz-e majd az ellenfele a döntőben. A két budapesti klub gyásszünettel emlékezett meg a mindkét együttest korábban irányító Garami Józsefről, majd a mérkőzést bátran kezdte az MTK, amely a 16. percben egy szép támadás után vezetést szerzett.

Molnár Ádin a 16-oson belül remekül készítette le a labdát Molnár Rajmundnak, aki megcsinált egy okos cselt, majd ballal a léc alá bombázott.

Felpörgette a játékát a bekapott gól után a Fradi, és kis híján azonnal egyenlített, de Pesic lövését védte Csenterics. A 37. percben újra közel volt a gólhoz Robbie Keane csapata, ám Kata a gólvonalon óriási mentést mutatott be fejjel Romao okosan helyezett fejese után. A 43. percben Beriashvili maradt lenn a földön, majd miután Pesic odaszólt neki, azonnal talpra ugrott és összeszólalkozott a Fradi csatárával, végül mindketten sárga lapot kaptak. A hazai csapat még megnyomta a félidő végét, egy szöglet után pedig Ramírez kiegyenlített.

Az FTC ecuadori légiósa a 16-os előteréből tűzte kapura a labdát, lövés közben megcsúszott, Csenterics viszont csak beleérni tudott, védeni nem.

A remek iramú első játékrészben újabb gól nem esett, 1-1-es eredménnyel vonulhattak pihenőre a felek.

A szünetben Varga Barnabást és Maigát is pályára küldte Keane, előbbi pedig az 52. percben gólpasszt is adott, gyönyörűen ívelte a középen üresen hagyott Pesic fejére a labdát,

így a szerb támadó könnyedén bólinthatott a kapuba.

A fordítás után is a Fradi volt aktívabb, a kék-fehérek a saját térfelükön többször is hibáztak és kritikus helyzetekben adták el a labdát, bár ezeket a szituációkat megúszták. Az MTK edzője Bognárt és Németh Krisztiánt is beküldte, de ismét a Ferencváros szerzett gólt egy újabb hatalmas bakit követően.

Dibusz a 79. percben előre lőtte a labdát, a Pesic helyére csereknt beállt Joseph pedig meg tudta tartani a labdát védője szorításában, majd estében belőtte a harmadik hazai gólt.

A Ferencváros végül 3-1-re győzött és a tavalyi évhez hasonlóan a Paks lesz az ellenfele a döntőben. 2024-ben Bognár György együttese nyerte a finálét, a Fradi így visszavághat a tavalyi vereségért.