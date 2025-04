Komoly gondban van Rúben Amorim, a Manchester United edzője. A portugál szakember csapata múlt hétvégén már a 14. vereségét szenvedte el a Premier League-ben, így az MU csak a 14. helyen szerénykedik a tabellán. A Vörös Ördögök ugyan az Európa-liga győzelemmel valamelyest kozmetikázhatnák a borzalmas szezonjukat, de több esélyük lenne a győzelemre, ha lenne egy jó kapusuk.

A múlt héten a kameruni André Onana nevettette ki magát már sokadszorra, ugyanis a Lyon elleni Európa-liga meccs előtt azt találta mondani, hogy a Manchester United sokkal jobb csapat, mint a francia. Ezt követően Nemanja Matics, a Lyon játékosa – aki korábban megfordult Manchesterben – azt mondta, hogy Manchester United történetének egyik legrosszabb kapusa fogalmazhatna kicsit szerényebben is.

André Onana statisztikailag is a United történetének egyik legrosszabb kapusa

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Onana aztán a Lyon ellen 2-2-re végződő meccsen két potyagólt is kapott, ez után pedig a kritikák kereszttüzébe került. A kameruni kapus ezt követően kikerült a United keretéből, így a Newcastle United ellen Altay Bayındır kapott lehetőséget, de a török kapus is összehozott egy óriási potyagólt a 4-1-re elveszített meccsen.

A rengeteg kapushiba után nem meglepő, hogy a Manchester United kapust keres a piacon. Angol sajtóértesülések szerint a klub legfőbb célpontja az angol válogatott Aaron Ramsdale, aki az idei szezonban a már biztos kieső Southampton csapatában védett. A 26 éves kapus az idei szezonban 24 bajnokin 57 gólt kapott, ami borzalmas statisztika, ha csak a számokat nézzük, de a Southampton nem Ramsdale miatt tart ott, ahol tart.

Az ötszörös angol válogatott kapus a múlt hétvégi Aston Villa ellen 3-0-ra elveszített meccsen is kivédett két tizenegyest, mellette hét bravúrja is volt a találkozón. Nem csoda, hogy a kapust komoly klubok hívják a kiesés ellenére is. Ramsdale-t állítólag a Manchester United mellett a West Ham United is nagyon szeretné megszerezni, ráaádul külföldről is vannak ajánlatai, így valószínűsíthető, hogy az angol válogatott kapus nem fog jövőre a másodosztályban védeni.

Ramsdale szeretne bekerülni az angol válogatott vb-keretébe

Fotó: Friso Gentsch/dpa Picture-Alliance via AFP

Ramsdale-re ráférne, hogy végre egy rendes csapatban védhessen, ugyanis jelen pillanatban ő a Premier League történetének legszerencsétlenebb kapusa. A 26 éves hálóőr ugyanis most esett ki harmadszorra a Premier League-ből aktuális csapatával.

Ramsdale a 2019/20-as szezonban a Bournemouth csapatával esett ki

a 2020/21-es idényben a Sheffield Uniteddel búcsúzott a Premier League-től

idén pedig a Southampton kapusaként esett ki a legmagasabb osztályból.

Nem mellékesen ez csak a Premier League. Ramsdale ugyanis a 2017/18-as szezonban a negyedosztályú Chesterfield kapusaként is átélt már egy kiesést. Kijárni most már neki egy kis sikerélmény.