A magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapata március végén azonnali hatállyal kirúgta Marco Rose vezetőedzőt, akinek a helyét Lőw Zsolt vette át a szezon végéig.

A 48 éves tréner a következő szezonban ismét egy olyan német csapat élére kerülhet, amelyiknek van magyar válogatott játékosa,

ugyanis Dárdai Bence klubja, a VfL Wolfsburg szívesen látná a kispadon.

Marco Rose legutóbb Gulácsi Péterék edzője volt

Fotó: ANKE WAELISCHMILLER/SVEN SIMON

A Bundesligában az utóbbi négy meccsét elveszítő együttes megválhat vezetőedzőjétől, Ralph Hasenhüttltől, aki legjobb esetben is az idény végéig maradhat a kispadon, de a klubnál azzal is tisztában vannak, hogy nem lesz egyszerű meggyőzni a korábban Lipcse mellett Dortmundban is dolgozó Rosét, hogy az eddigi csapataihoz képest egy szerényebb képességű gárdánál dolgozzon – írta meg a Nemzeti Sport.

A Wolfsburg jelöltjei között található még a Premier League-ben szereplő Brentfordot irányító Thomas Frank, valamint a Bundesliga idei meglepetéscsapatának számító Mainz edzője, Bo Svensson is.

Kapcsolódó cikkek