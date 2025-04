Neymar kidobott pénz volt

A brazil szupersztár a legfoglalkoztatottabb szezonjában (2020/21) csak 31 meccsen lépett pályára a Paris Saint-Germainben, csak összehasonlításképpen leírjuk, hogy Szoboszlai Dominik most tart 40 mérkőzésnél a Liverpoolban, és még csak április eleje van. Ráadásul Neymar az öltözőben sem volt népszerű. Már az érkezése után összerúgta a port a klublegenda Edinson Cavanival, később pedig azt viselte nehezen, hogy a tinisztár Kylian Mbappé fontosabb játékos lett nála. A rengeteg sérülés és átmulatott éjszaka ellenére Neymar a 2019-20-as szezonban majdnem győzelemre vezette a PSG-t a Bajnokok Ligájában, azonban a Bayern München elleni döntőben 1-0-ra kikapott a párizsi csapat, és azóta is üldözi a trófeát. Neymar 2017 nyarán azért igazolt Párizsba a Barcelonából, hogy kilépjen Lionel Messi árnyékából, és megmutassa, hogy egyedül is képes egy csapatot BL-győzelemre vezetni, de nem járt sikerrel.

Messi és Mbappé sem segített

A Paris Saint-Germain 2018 és 2020 között ismét nyert három bajnoki címet, de a BL-ben továbbra sem történt meg az áttörés. 2021 nyarán aztán ismét olyan dolog történt, amire senki sem számított a futballvilágban: a Barcelona borzalmas pénzügyi helyzete miatt nem tudta meghosszabbítani Lionel Messi szerződését, így az argentin klasszis 21 év után távozott a katalán csapattól, pár nappal később pedig aláírt a PSG-hez.

Messi érkezése után sokan azt hitték, hogy a párizsi csapat megállíthatatlan lesz, hiszen Neymar mellett ott volt még az együttesben a világ egyik legjobb támadója, Kylian Mbappé is.

Működött is köztük a kémia, lőttek szép gólokat, de igazán nagy veszélyt nem jelentettek a komoly csapatokra, mert nagy munkamorál nem volt bennük. Messi kezdettől fogva rosszul érezte magát Párizsban, igazából csak azért ment oda, mert más csapat nem tudta megfizetni. Neymar a sérülései miatt hullámzóan futballozott. Hármójuk közül Mbappé tartotta felszínen a PSG-t, aki a 2017-es érkezése után sorozatban hat szezonban lett gólkirály a Ligue 1-ben, azonban vele is egyre több probléma volt a sztárallűrjei miatt.