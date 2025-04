Jude Bellingham szerint örülhetnek, hogy csak három gólt kaptak az Arsenal otthonában

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Real az elmúlt évtized egyik, ha nem a legrosszabb meccsét játszotta, és könnyen lehet, ha nem Thibaut Courtois állt volna a kapuban, akkor súlyosabb vereség is kinézett volna a címvédőnek, ugyanis a belga kapus többször is hatalmas bravúrokat mutatott be, a legutóbbi 26 lövésből, ami a Real kapujára ment, 21-et védett. Ráadásul 2009 óta először fordult elő, hogy a Real két egymást követő BL-meccsén nem tudott betalálni. Ennek ellenére akad olyan Real-játékos, aki optimista a továbbjutást illetően.

Teljes mértékig hiszem, hogy fel fogunk tudni állni innen. Ha van csapat, amely képes rá, akkor az a Real Madrid”

– mondta bizakodva a madridiak védője, Raul Asencio.

„Ez a csapat megérdemli a bizalmat és azt, hogy higgyenek benne. Keményen kell dolgoznunk, és úgy kell hinnünk magunkban, mint még soha” – mondta a lefújás után Lucas Vazquez.

A londoni csapatnak ugyanakkor megszakadt egy hosszú sorozata, ugyanis közel négy év után lőtt Arsenal-játékos újra gólt szabadrúgásból, akkor Martin Ödegaard talált be állított helyzetből a Burnley otthonában.

„Hatalmas teljesítményt nyújtottunk együtt. A Real Madridnak csak csapatként lehet problémákat okozni. Ez az este viszont két másik tényezőről is szól: egyfelől a szurkolóink olyan hangulatot teremtettek már a kezdőrúgás előtt, amilyet még nem láttam, illetve a varázslatos egyéni megmozdulások, amik eldöntötték a mérkőzést. Declan góljai remekül összefoglalják a ma estét. Teljes mértékig meg voltam győződve, hogy nyerhetünk, mert már az edzések során éreztem, hogy készen állunk. Megvolt a hitünk és az önbizalom, hogy sok problémát okozzunk a Madridnak. Valósítsd meg – ez volt a jelszó. Ha van elképzelés és hit, akkor bármi megtörténhet, és ma meg is történt. Nagyon boldogok vagyunk, de még csak a félidőben vagyunk” – értékelt az Arsenal spanyol edzője, Mikel Arteta, majd a duplázó Declan Rice-t méltatta.

Declan Rice az első játékos, aki egy meccs alatt két gólt lőtt szabadrúgásból a Real Madridnak

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

„Nagyon eltökélt volt, mert az elmúlt hónapokban mondtuk neki, hogy 2021 szeptembere óta nem lőttünk gólt közvetlen szabadrúgásból.

Hosszú idő telt el azóta, hogy két ilyen nagyszerű gólt szerezzen ugyanaz a játékosunk – ráadásul egy olyan játékos, aki még soha nem is volt eredményes szabadrúgásból a karrierje során, mennyi volt ennek az esélye?"

– mondta Arteta.