Csütörtök este bőven volt oka ünnepelni Roy Keane-nek, ugyanis amellett, hogy korábbi csapata, a Manchester United drámai meccsen bejutott az Európa-liga elődöntőjébe, nem sokkal a kezdősípszó előtt újabb taggal bővült a családja. Az 53 éves Keane, aki évek óta televíziós szakértőként dolgozik, immáron harmadszor élheti át, milyen érzés nagyszülőnek lenni.

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Ismét nagypapa lett a Manchester United legendája

Roy Keane és felesége, Theresa Doyle már 28 éve élnek házasságban, öt közös gyermekük( Shannon, Caragh, Aidan, Leah és Alanna) született. A játékosként és szakértőként is a keménységéről híres ír legenda ritkán enged betekintést a magánéletébe, de néha azért kivételt tesz, ahogy most is.

Az ír legenda az Instagram-oldalán jelentette be a gólyahírt, amelyhez néhány szívmelengető fotót is megosztott.

„A legújabb unokám, nagy baba” – jelentette be szűkszavúan az örömhírt Keane, aki 2021-ben lett először nagypapa, majd egy évvel később született meg a második unokája.

A United egykori középpályásának bejegyzését gyorsan elárasztották a gratulációk, többek között korábbi csapattársa, Gary Neville, a Chelsea és a Manchester City egykori játékos, Shaun-Wright Philips és José Mourinho is jókívánságait fejezte ki.

