A magyar soccaválogatott korábbi kapusa másfél hete, szombaton tűnt el abban a balesetben, amelyben egy motorcsónak – eddig tisztázatlan körülmények között – felborult a folyam 1630. kilométerénél, Budafok-Tétény közelében.

Megtalálták a hajóbalesetben eltűnt Lieszkovszky Zalán holttestét

Fotó: Socca Hungary

Vasárnap aztán ismeretlen holttestet találtak a Dunában, Bölcskénél, hétfő délutánra pedig kiderült, a korábbi hajóbalesetben eltűnt Lieszkovszky Zalánt találták meg, amit a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősített – számolt be róla az m4sport.hu.

A magyar socca-szövetség a közösségi oldalán búcsúzott a korábbi válogatott kapustól.

„Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy Lieszkovszky Zalán, a magyar soccaválogatott korábbi kapusa életét vesztette a dunai hajóbaleset következtében. Szinte lehetetlen szavakba önteni azt a mérhetetlen fájdalmat és döbbenetet, amit mindannyian érzünk. Egy fantasztikus embert, sportembert és barátot veszítettünk el – értelmetlenül, fiatalon, mindössze 34 évesen, amikor még annyi minden állt előtte. Zalán nem csak kiváló kapus volt, hanem olyan ember, aki pozitivitásával, szívvel-lélekkel megélt küzdeni akarásával, emberi nagyságával példát mutatott mindannyiunknak. Szavak helyett most csak együttérzésünket és mély részvétünket tudjuk kifejezni a családja, szerettei, barátai felé. Osztozunk a fájdalomban. Zalán örökre a szívünkben él. Nyugodj békében, Zalán!” – olvasható a közleményben.

Lieszkovszky Zalán Dunaújvárosban nevelkedett, de megfordult a Paksi SE korosztályos és második csapatában, az NB III-as Bölcskében is, de a Tolna megyei élvonalban is szerepelt, emellett a magyar soccaválogatott kapusa és a Csepel SC futballcsapatának erőnléti edzője is volt.