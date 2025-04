A lipcsei csapat élére ideiglenesen kinevezett Lőw Zsolt szerdán ült először a Leipzig kispadján, ám a Willi Orbánnal felálló együttes 3-1-es vereséget szenvedett a Stuttgart vendégeként a Német Kupa elődöntőjében, így nem jutott be a fináléba. A magyar szakember szombaton hazai pályán mutatkozhatott be, ráadásul nem is akármilyen találkozón, ugyanis az idény végén a legjobb négy közé kerülést célul kitűző Leipzig története 300. Bundesliga-meccsén fogadta a 14. helyen álló Hoffenheimet. A hétközi kupameccsel ellentétben Gulácsi Péter visszakerült a kapuba, Willi Orbán szintén a kezdőben kapott helyet, és mindkét magyar válogatott játékos végig a pályán volt.

Megvan Lőw Zsolt első győzelme a Lipcse edzőjeként

Fotó: JAN WOITAS / DPA

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, és már a 11. percben megszerezték a vezetést a 19 éves Tom Bischof révén. A félidő derekánál aztán Benjamin Sesko egyenlített, majd a 28. percben pedig megfogyatkozott a Hoffenheim. A Lipcse még a szünet előtt Ridle Baku góljával megfordította az állást. Azonban dacára az emberelőnynek, nem igazán tudott helyzetekig eljutni a házigazda, sőt a 70. perc környékén Gulácsi Péternek hatalmas védést bemutatnia lábbal. Aztán a hajrában a csereként beállt Yussuf Poulsen három perccel a pályára lépését követően eldöntötte a meccset.

A lipcsei csapat két vereség után tudott ismét nyerni, Lőw Zsolt irányításával pedig először. Győzelmével a Leipzig feljött az ötödik helyre és mindössze egy ponttal marad el a már Bajnokok Ligája indulást érő negyedik helyen álló Mainztól. A Hoffenheim ezzel szemben négy bajnoki óta nyeretlen és csupán hét pontra van a kiesőzónától, így könnyen lehet, hogy a bajnokság hátralévő részében a bennmaradásért kell majd küzdenie.

A címvédő és jelenleg második helyen álló Bayer Leverkusen hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra nyert a bennmaradásért küzdő Heidenheim otthonában, így továbbra is hatpontos lemaradással követi az éllovas Bayern Münchent.

Bundesliga, 28. forduló:

RB Leipzig-TSG Hoffenheim 3-1 (2-1)

SC Freiburg-Borussia Dortmund 1-4 (0-1)

Heidenheim-Bayer Leverkusen 0-1 (0-0)

FSV Mainz 05-Holstein Kiel 1-1 (0-1)

VfL Bochum-VfB Stuttgart 0-4 (0-2)