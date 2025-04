A meccsen végig pályán volt Lionel Messi is, de ez is kevés volt ahhoz, hogy behúzzák a negyeddöntő első felvonását idegenben. Ugyanakkor lehetett volna ez 2-0 is, ha nincs a gólvonalon a kapus mellett Maxi Falcon, aki zseniális módon mentette meg egy góltól a csapatát.

What a goal line save from Maxi Falcon!😮‍💨 pic.twitter.com/Nu9yzd6Ilt — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 3, 2025

A visszavágó április 10-én, pontosan egy hét múlva lesz Miamiban, ahol Messiék még megnyerhetik a párharcot.