Az észak- és közép-amerikai térség labdarúgó Bajnokok Kupájának negyeddöntőben Lionel Messi két góljának is köszönhetően az Inter Miami története során először jutott a négy közé a sorozatban.

Lionel Messi duplájával fordított és elődöntés az Inter Miami a CONCACAF Bajnokok Kupájában

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A floridai összecsapást a helyszínen nézte meg a 75 éves zenész, Lionel Richie is, aki a lefújás után összefutott az argentin világbajnokkal a stadion VIP-részlegén. Messit állítólag nagyon meghatotta a váratlan találkozó, előbb megölelte Richie-t, majd elmondta neki, hogy az édesanyja nagyon örülne, ha látná ezt a pillanatot, ugyanis a nyolcszoros aranylabdás klasszis édesanyja, Celia Cuccittini annak idején az Oscar- és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekesről nevezte el a fiát.

A két sztár találkozásáról Lionel Richie több képet is megosztott a közösségi oldalán.

Amikor Lionel találkozik Lionellel. Az édesanyja rólam nevezte el – és most itt vagyunk együtt. Csodálatos, hogy ennyi év után végre találkoztunk

– írta a poplegenda.

Lionel Richie egyébként közel húsz év után tér vissza idén Magyarországra. A világhírű amerikai énekes-dalszerző 2025. július 17-én az MVM Dome-ban lép fel a Say Hello to the Hits című európai turnéja keretein belül.