Mészöly Géza édesapja, a legendás Mészöly Kálmán az 1970-es években edzősködött Budafokon

Fotó: Kokics Donáta – Origo

– Ha már szóba került az édesapja, a magyar válogatott és Vasas-legenda Mészöly Kálmán, akkor elmondhatjuk, hogy többször is a nyomdokaiba lépett. Ön is futballozott az angyalföldieknél, játszott a nemzeti csapatban, majd hozzá hasonlóan edzőként is szerepet vállalt. Hogyan viselte az állandó összehasonlítgatást?

– Főként akkor tapasztaltam ezt meg, amikor 18 évesen Illovszky Rudi bácsinál játszottam az NB I-ben a Vasasban. Volt akkoriban egy legendás újságíró, Németh Gyula bácsi, aki mellette a BKV Előre csapatánál edzősködött, és nagyon szerette, bálványozta apukámat. Aztán amikor én elkezdtem futballozni a Vasasnál, akkor ő nevezett el engem Szőke Kavicsnak.

Mondta nekem, hogy „az édesapád volt a Szőke Szikla, de Gézukám, te sajnos az nem lehetsz, te csak Szőke Kavics vagy”.

Persze én ezen nem sértődtem meg, mert láttam a realitást. Apu 61-szer volt magyar válogatott, én 18-szor, ő háromszor szerepelt a világválogatottban, én egyszer sem. Rettentően magasan volt a léc, hiszen Franz Beckenbauerrel, Pelével és Puskás Öcsivel is játszott együtt. De a Vasasnál Rudi bácsi kemény pali volt, csak azért nem tett volna be a csapatba, mert apámat ismerte és engem is Mészölynek hívnak. Meg kellett dolgoznom a tagságért, hogy ilyen fiatalon bekerülhessek.

– Még manapság is az édesapja árnyékában él?

– Szerintem már nem, és ez akkor változott meg igazán, amikor először lettem az Újpest edzője 2004-ben. Akkor lettem egy ismertebb arc, kinőttem magam apu mellett, és ennek kapcsán van is egy emlékezetes sztorim. Amikor az Újpest edzőjeként már ismert voltam, mentünk együtt apuval a városba kocsival, és öt perc elteltével odaszóltak neki, hogy „Géza bácsi”. Tehát „legézabácsizták”. Ez megtörtént egyszer, aztán félóra múlva még egyszer. Aztán, amikor harmadszor is úgy köszöntek neki, hogy „Géza bácsi üdvözlöm!”, akkor már elküldte melegebb éghajlatra őket. Mondtam is neki: öreg, ez már a vég, hogy téged „legézáznak”.