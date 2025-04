Az utóbbi hetekben remek formába lendült győriek kezdték jobban a meccset, Borbély Balázs együttese már a 8. percben vezetett, Bumba passzából Bánáti két védő közül, 5 méterről lőtt a kapuba. A vendég együttes nem sokkal később növelni tudta előnyét, a 19. percben az első gólt előkésztő Bumba talált be, a román légiós 6 méterről vágott a kapuba egy kipattanót.

A DVTK Gera Dániel fejesével a 30. percben ugyan szépíteni tudott, ám sokáig nem örülhetett, mert a szünet előtt Benbuali okosan passzát követően Vitális 14 méterről a rövid sarokba lőtte a labdát.

3-1-es előny tudatában kezdhette a második félidőt a Győr, amely az 57. percben Bumba révén a kapufát is eltalálta, ám a meccs újra szorossá vált, ugyanis Acolatse jobb oldali beadása után Edomwonyi fejjel szépített. A hajrában volt még erre is egy válasza a győrieknek, akik Ouro góljával állították be a 2-4-es végeredményt.

Az ETO remek sorozata ezzel továbbra is tart, az újonc 11 mérkőzés óta veretlen az NB I-ben, a csapat idén még nem talált legyőzőre a bajnokságban.

A győri együttes a bajnokságban legutóbb éppen a DVTK-tól kapott ki, december 14-én otthon, 4-3-ra, azóta mindegyik meccsén szerzett pontot.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Diósgyőri VTK-ETO FC Győr 2-4 (1-3)

gólszerzők: Gera (30.), Edomwonyi (67.), illetve Bánáti (8.), Bumba (19.), Vitális (40.), Ouro (86.)

Kapcsolódó cikkek