A klub szerdai közleménye szerint az eddigi szakmai stáb másik két tagja, Vas László és Pisont István is távozik. Az 58 éves Márton második időszakát töltötte a ZTE-nél, előbb 2020 első felében irányította a csapatot, majd később a Fehérvárnál és az MTK-nál dolgozott, 2023 novemberében tért vissza Zalaegerszegre. Utolsó mérkőzésén kedden este ült a kispadon, csapata 2-1-es vereséget szenvedett a címvédő Paks otthonában a MOL Magyar Kupa elődöntőjében.

Márton Gáborral a kupaelődöntőig jutott el a ZTE

Fotó: Facebook.com/ztefc

A bajnokságban a ZTE öt fordulóval a vége előtt a még bennmaradó tizedik helyen áll, előnye két pont a Nyíregyházával szemben.

A zalaiak délután hozták nyilvánosságra, hogy ifj. Mihalecz István veszi át a vezetőedzői posztot, segítője Nikházi Márk lesz

– adta hírül az MTI.

Mihalecz édesapja, id. Mihalecz István a ZTE egykori legendás játékosa, testvére Mihalecz Péter jelenleg is az egyesület U15-ös csapatát irányítja, ő maga pedig éppen Zalaegerszegen kezdte edzői pályafutását. Azóta megfordult Kozármislenyben, Hévízen, Ajkán, Siófokon és a korosztályos válogatottaknál is. Tíz évvel ezelőtt a ZTE utánpótlás szakágvezetője, később a Vasas Kubala Akadémia szakmai vezetője lett. A közelmúltban dolgozott az ETO FC Győr sportigazgatójaként és Pakson is.

