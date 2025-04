A Paks kis híján már a harmadik percben megszerezte a vezetést, de hosszas VAR-vizsgálat után a játékvezető érvénytelenítette Vécsi Bálint gólját. A folytatásban is a Paks volt az aktívabb, az első félidőben kétszer is csak a kapufa mentette meg a fővárosiakat.

Izgalmas meccset játszott a Paks az MTK otthonában és beállította a klubrekordját

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A 37. percben azonban Tóth Barna lőtt közelről a léc alá, ezzel megszerezve a vezetést a Paksnak. Az első félidő legszebb jelenete viszont a vendégek kapuja előtt zajlott, amikor a szünet előtt Hej Viktor gyönyörű mozdulattal ollózott kapura, pechjére Szappanos bravúrral védeni tudott.

A második félidő sokkal kiegyenlítettebb lett, a Paks Ötvös helyzete után harmadszor is eltalálta a kapufát, majd a 75. percben Bognár István, aki éppen a Paksot irányító Bognyár György fia, egy távoli lapos góllal egyenlített. Nagyjából egy percig örülhettek csak az MTK-nál, ugyanis jött Böde Dániel és az első helyzetéből visszavette a vezetést a vendégeknek. A 38 éves korábbi magyar válogatott csatár így már 12 góllal vezeti a góllövőlistát.

Az utolsó negyedóra sem volt eseménytelen, Németh Krisztián révén az MTK is eljutott kapufáig, majd a hajrában három szurkoló is beszaladt a pályára. Az utolsó percek még tartogatott egy-két ígéretes MTK-helyzetet, de az eredmény végül már nem változott, így tízmeccsesre nőtt a Paks veretlenségi sorozata, amivel rekordot állított be, ugyanis története során ilyen száriája csak a 2015/16-os idényben volt. Bognár István együttese ráadásul újabb sikerével pillanatnyilag megelőzte a címvédő Ferencvárost és feljött a tabella második helyére.

Eredmény, 27. forduló:

MTK Budapest-Paksi FC 1-2 (0-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3492 néző, v.: Pillók

gólszerzők: Bognár (75.), illetve Tóth B. (37.), Böde (77.)

sárga lap: Hej (27.), Molnár R. (36.), Kosznovszky (39.), illetve Szabó J. (45+2.)

