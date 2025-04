Kerkez Milos a mostani Premier League-szezonban bombaformában futballozik, a Bournemouth pedig – az ő játékának is köszönhetően – a Manchester Unitedet és a Tottenhamet is megelőzve 10. helyen áll a 20 csapatos bajnokságban. Az átigazolási hírekkel foglalkozó oldalak több sztárcsapattal is hírbe hozták a még mindig csak 21 éves bal oldali szárnyvédőt, állítólag a Liverpool, a Bayern München, a Manchester United és a Real Madrid is elgondolkodott már a legigazolásán.

Így ünnepelte 2023-ban Sallai csehek elleni találatát a gólszerzővel Kerkez és Varga

Fotó: Csudai Sándor – Origo

Mostani csapata persze nem szeretne olcsón megválni a 23-szoros magyar válogatott játékostól, minimum 54 millió eurót kérnek érte.

​Kerkez átigazolásáról most a Niederösterreichische Nachrichten (NÖN) nevű, tekintélyes osztrák hetilap cikket közölt, egy múltbeli sztorit idéz fel a 400 ezres olvasottságú magazin weboldala. A szerbiai születésű játékos 2014 vége és 2019 májusa között a Rapid Wien akadémiáján nevelkedett, és közben próbajátékon részt vett az Admiránál.

Akkoriban nem tűnt ki igazán a Rapidból, és azokon az edzéseken sem győzött meg, amikor az Admiránál volt

– árulta el az osztrák klub egyik korábbi szakmai munkatársa, akinek a nevét nem írhatta le a NÖN újságírója.

Kerkez karrierje csak később indult be. Bécsből Hódmezővásárhelyre, majd Győrbe került, ahol személyesen Paolo Maldini, a világ valaha volt egyik legjobb balhátvédje csábította el az AC Milan U19-es csapatához, majd az AZ Alkmaarhoz került, utóbbi csapatban már rengeteg ügynök figyelte a játékát. Mígnem 2023-ban a Bournemouth lecsapott rá, a többi pedig már történelem.

A Bournemouth vezetői most dörzsölhetik a tenyerüket, míg az Admiránál a fejüket verhetik a falba.

De ez még nem minden, 2015-ben Varga Barnabást is szerette volna megszerezni a Wacker. A magyar válogatott jelenlegi első számú csatára akkor még az osztrák negyedik ligás SV Eberauban termelte a gólokat. Utána pedig – mondhatjuk, Kerkezhez hasonlóan, csak jóval idősebben – igazi tündérmese lett Varga pályafutásából, hiszen tavaly Eb-résztvevő volt, és a Ferencváros egyik, ha nem a legnépszerűbb játékosának számít. A támadó 2016-ban távozott az Eberautól, és 2020-ban a Gyirmótban lett ismert Magyarországon, majd a Pakssal gólkirály lett, 2023 óta pedig 47 meccsen 30 gólt vágott a Fradiban.