Mondhatnánk, hogy kis csapatnak is lehet szerencséje, de ez több annál, hiszen a harmadosztályú Arminia Bielefeld négy Bundesliga-csapatot, köztük a címvédő Bayer Leverkusent is legyőzve jutott a Német Kupa döntőjébe. Az egykor szebb napokat is megélt német kiscsapat már így is történelmet írt, de ahogy a mondás is tartja, evés közben jön meg az étvágy, a klubnak pedig már csak egy győzelem hiányzik ahhoz, hogy ősszel az Európa-liga főtábláján képviselhesse Németországot.

A kupaküzdelmeket éppen az teszi igazán különlegessé, hogy egy meccsen bármi megtörténhet, ezért a nagy csapatok sem vehetik félvállról. Elég csak a Saarbrücken tavalyi szereplésére gondolni, hiszen a harmadosztályú együttes a Karlsruhe, a Bayern München, az Eintracht Frankfurt és a Borussia Mönchengladbach legyőzésével egészen a labdarúgó Német Kupa elődöntőjéig menetelt. A szintén harmadosztályú Bielefeld viszont idén ennél is nagyobb csodát tett. A harmadosztályú Arminia Bielefeld története során először jutott be a Német Kupa döntőjébe, de korábban is csak háromszor volt példa hasonló tündérmesére

Négy első osztályú csapatot, köztük a címvédő Bayer Leverkusen is áldozatául esett az idény meglepetéscsapatának

Jövőre akár az Európa-ligában is indulhat a Bielefeld, de egyelőre az sem biztos, hogy a Német Kupa következő kiírásában ott lehet A német Bielefeld története során először kupadöntős

Fotó: UWE KRAFT / AFP Bielefeldi tündérmese, avagy út a harmadosztályból a Német Kupa döntőjéig A Bundesligában utoljára a 2021-22-es idényben szereplő, azóta egészen a harmadosztályig zuhanó Arminia Bielefeld augusztusban a másodosztályú Hannover elleni hazai győzelemmel kezdte meg szereplését a kupában. Gyakorlatilag már ez is bravúrnak számított, így alighanem ekkor még a legelvakultabb bielefeldi szurkolók sem gondolták, hogy a csapatuk messze juthat a sorozatban. Már csak azért sem, mert a következő körben az élvonalban szereplő Union Berlin következett, ám a Schäfer Andrással felálló fővárosi együttes 2-0-ra kikapott. Majd a Freiburg és a Werder Bremen esett áldozatául a Bielefeldnek. Az elődöntőben a címvédő és német bajnok Bayer Leverkusen látogatott a harmadosztályan most már a második helyen álló csapathoz, de Michél Kniat együttesének sikerült túlszárnyalni minden képzeletet, ugyanis Marius Wörl és Maximilian Grosser góljaival még a szünet előtt fordított és végül 2-1-re nyert, így története során először jutott be a döntőbe. Maximilian Grosser góljával fordított és nyert a Bielefeld a Leverkusen ellen

Fotó: FRISO GENTSCH / DPA A papíron előzetesen országos kettesnek tűnő találkozón nem csak az eredmény volt megdöbbentő, hanem a hogyan is, mivel a Leverkusennek a második félidőben mindössze egy kaput eltaláló lövése volt. Xabi Alonso, aki először veszített mérkőzést a Német Kupában, a lefújás után elismerte, hogy az ellenfél megérdemelten nyert.

„Természetesen most mindenki csalódott, de gratulálnom kell az Arminia Bielefeldnek. Jobban játszottak és mindenben jobbak voltak nálunk. Nem játszottunk jól, nem volt meg a kontroll, és sok egyéni hibát is elkövettünk. Sajnos semmi sem működött” – értékelt csalódottan a Leverkusen spanyol trénere. Xabi Alonso edzőként először bukott meccset a Német Kupában

Fotó: FRISO GENTSCH / DPA A Bielefeldnél egyértelműen hittek abban, hogy legyőzhetik a jóval esélyesebb Leverkusent, mivel még a fináléba jutást ünneplő pólókat is nyomtattak a meccs előtt. Pedig erre előzetesen nem sok esély volt, hiszen korábban egyetlen harmad- vagy alacsonyabb osztályú csapat sem vert meg zsinórban négy élvonalbeli csapatot egy idény alatt. Ráadásul az Opta klubcsapatokat rangsoroló listáján is óriási szakadék van a két klub között, hiszen ez alapján a Leverkusen a világ 11. legerősebb csapata, míg a Bielefeld a 710. helyen áll – mindössze két pozícióval megelőzve a suriname-i másodosztályú SV Robinhood nevezetű csapatot. Nagyon büszke vagyok a csapatra, ahogy az egész régió is az. Biztos, hogy senki sem fog aludni ma éjjel. Hihetetlen szenvedéllyel védekeztünk, és ez volt a kulcs. Rendkívül keményen megdolgoztunk ezért a sikerért – mondta a lefújás után a Bielefeld edzője, Michél Kniat. A Bielefeldet 2023 óta irányító Michél Kniat gyorsan beírta magát a klub történelmébe

Fotó: DAVID INDERLIED / DPA Mondhatnánk, hogy kiscsapatnak is lehet szerencséje, hiszen a múltban is többször volt már példa arra, hogy alacsonyabb osztályban szereplő csapat búcsúztatott Bundesliga-együttest. A teljesség igénye nélkül 1974-ben a Vfb Eppingen 2-1-re győzte le a Hamburgot a második fordulóban, 1990-ben a Bayern München már a nyitókörben kiesett a Weinheim ellen, a 2000-01-es szezonban pedig a negyedosztályú Magdeburg okozott hatalmas meglepetést azzal, hogy búcsúztatta Kölnt és a Bayernt. Viszont a Bielefeld esetében azért többről volt szó, mint puszta szerencse. Michél Kniat egy nagyon tehetséges és fiatal csapatot rakott össze, jobbára német játékosokból, de van amerikai, ukrán, dán, marokkói és kongói légiós is, sőt egy 55-szörös lett válogatott is Roberts Uldrikis személyében. A csapat átlagéletkora alig 25, a legidősebb játékosa is csupán 30 éves, igaz a 39 esztendős Michél Kniat sem tartozik éppenséggel a legtapasztaltabb edzők közé. Ennek fényében még nagyobb bravúr a kupaszereplésük.

Joel Grodowski és a bielefeldi játékosok alaposan megünnepelték a a kupadöntőbe jutást

Fotó: UWE KRAFT / AFP Az eddigi öt kupatalálkozójukon mindössze három gólt kaptak, miközben kilencet lőttek. Különösen a csapat balszéle rendkívül veszélyes Louis Oppie-val és Marius Wörllel. Utóbbi az Union, a Werder és a Leverkusen kapuját is bevette, de az egész szezont nézve a 15 gólos Julian Kania a csapat első számú gólfelelőse. A történelmi kupaszerepléssel a Bielefeld eddig mintegy 12 millió eurót keresett, ami közel négy millióval több mint a teljes csapat piaci értéke. Ráadásul a végső siker még 4,3 millió eurót hozna, amiből Michél Kniat már alaposan meg tudná erősítené a keretét a nyáron, azon túl, hogy biztosan lesznek távozók is egy ilyen sikeres szezon után. Bielefeld, a város, ami nem is létezik A Nyugat-Németországban, Dortmund és Hannover között található Bielefeldet 1214-ben alapították és nagyjából 340 ezren lakják. A város leginkább három dologról vált híressé: itt található a Dr. Oetker cégcsoport központja, a város futballklubja, az Arminia, és három évtizede elterjedt egy internetes legenda, miszerint Bielefeld nem is létezik. Bielefeld városának főtere, a Jahnplatz

Fotó: ROBERT B. FISHMAN / DPA Mindez onnan indult, hogy 1993-ban egy Achim Held nevezetű egyetemista a német Useneten azzal viccelődött, hogy nem hiszi el, hogy a város létezik, mivel soha nem járt ott, nem ismer bielefeldieket, sőt olyan embert sem, aki járt volna már ott. A poén aztán elterjedt az interneten, és az egész világon mémmé vált, sőt még a korábbi német kancellár, Angela Merkel is viccelődött vele. Ahogy az az összeesküvés-elméletekkel lenni szokott, mindig van, aki komolyan veszi, ezért a város 2019-ben egymillió eurót ajánlott fel annak, aki bebizonyítja, hogy Bielefeld nem létezik. Az Arminia azonban a Bundesligában eltöltött 19 szezonjával és az idei kupamenetelésével egyértelműen feltette a futballtérképre a német várost.

Mennybe menne a poklot is megjárta német kiscsapat Az 1905-ben alapított Arminia Bielefeld a Nürnberggel holtversenyben rekorder abban a tekintetben, hogy története során eddig nyolcszor jutott fel a német élvonalba, ami jól mutatja, hogy egy tipikus ingázó csapatról van szó. Sőt, ez a szám akár lehetett volna több is, de az 1976-77-es idény osztályozóján hiába győzte le 4-0-ra az 1860 Münchent, a visszavágón ugyanilyen arányban kapott ki, majd a Frankfurtban rendezett harmadik összecsapáson a müncheniek nyertek 2-0-ra. Schäfer Andrásék sem tudták megállítani a Német Kupa idei meglepetéscsapatát

Fotó: SWEN PFORTNER / DPA A klub először 1970-ben szerepelt a Bundesligában, ám a német futball legnagyobb bundabotrányának idején, az 1971-72-es idény végén kizárták a csapatot az élvonalból. A következő három évtizedben a csapat folyamatos liftezett az első és a harmadik liga között. A Bundesliga 2-t négyszer, a 3. Ligát egyszer nyerte meg. Amikor 2009-ben a Bielefeld kiesett a Bundesligából, keserves évek következtek a klub életében, amit a súlyos anyagi problémák sem könnyítettek meg. Hat évvel később a harmadosztály bajnokaként jutott fel a Bundesliga 2-be, ahol öt évet töltött el. Ez idő alatt sikerült pénzügyileg stabilizálni a klubot, 2020-ban pedig visszatért az élvonalba. Kisebb meglepetésre elsőre sikerült kiharcolni a bennmaradást, azonban a következő évben mindössze öt győzelemmel simán kiesett. Még az sem biztos, hogy jövőre indulhat a mostani döntős A 2022-23-as idény rémálomszerűen indult az Arminia számára, a csapaton az sem segített, hogy a szezon közben két edzőváltás is történt, végül a 16. helyen zárva kiesett a harmadosztályba. A tavalyi szezonnak már Michél Kniattal vágott neki a csapat, amely 14. lett a Bundesliga 3-ban, és csupán az utolsó előtti fordulóban tudta bebiztosítani a bennmaradást. Apró szépségtapasz, hogy a pocsék bajnoki szezon ellenére megnyerte a Vesztfáliai Kupát – ami miatt egyáltalán indulhatott a klub idén a Német Kupában. Németországban ugyanis csak az első- és a másodosztály csapatai kapnak automatikus indulási jogot a kupában való induláshoz, illetve a harmadosztály első négy helyezettje. A többieknek meg kell nyerniük a saját tartományi kupájukat.

A harmadosztályú csapat a Werder Brement búcsúztatta a negyeddöntőben

Fotó: FRISO GENTSCH / DPA A Bielefeld a mostani idényben is döntős a tartományi kupában, ahol majd az SV Rödinghausen vagy a Sportfreunde Lotte lesz az ellenfele (ez április 16-án derül ki). Azonban minden bizonnyal azt a mérkőzést új időpontban fogják megrendezni, mivel egy napra esik a Német Kupa május 24-ei döntőjével, ahol ugyancsak érdekelt a harmadosztályú Bielefeld. Így még az az egészen abszurd forgatókönyv is megvalósulhat, hogy a Bielefeldnek kupagyőztesként esélye sem lesz címet védeni, hiszen a VK-győzelem nélkül – ha nem végez a harmadosztály első négy helyén – nem indulhat a következő kiírásban. Egy lépésre Európától a harmadosztályú csapat Az Arminia 1963 óta csupán a negyedik harmadosztályú klub amely eljutott a Német Kupa döntőjéig. Ez a bravúr korábban csak az Union Berlinnek (2001), az Energie Cottbusnak (1997) és a Hertha tartalékcsapatának (1993) sikerült. Azonban a Bielefeld most történelmet írhat, ugyanis korábban még egyetlen harmad- vagy alacsonyabb osztályú csapat sem hódította el a trófeát. Sőt, a második vonalból is csupán két csapat tudott csodát tenni eddig, a Hannover 1992-ben és az Offenbacher Kickers 1970-ben – igaz, utóbbi mire megnyerte a világbajnokság miatt a következő idény elejére halasztott döntőt, már feljutott az élvonalba. Egyetlen lépésre van már csak ettől a trófeától a német harmadosztályú Arminia Bielefeld

Fotó: UWE KRAFT / AFP A feljutásért küzdő Bielefeldre még a Bundesliga 3-ban is nagyon fontos meccsek várnak a következő hetekben, azonban a játékosok is tudják, hogy a május 24-ei döntő pályafutások legfontosabb meccse lesz, hiszen egy esetleges győzelemmel a nemzetközi kupában indultatnának. Sőt, januárig egészen biztosan az Európa-liga alapszakaszában vitézkedhetnének. Ehhez azonban előbb a Stuttgartot kellene legyőznie, amely egy kupagyőzelemmel feledtetné a csalódást keltő idényét. A legutóbb 1997-ben győztes Stuttgart a négy között a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipziget búcsúztatta, elrontva ezzel Lőw Zsolt debütálását a lipcsei kispadon.

Korábban a kupadöntő vesztese is kvalifikálhatta magát a nemzetközi porondra, ha a győztes a bajnoki helyezésével kiharcolta az indulás jogát, ezt a kiskaput azonban 2015-ben megszűntették. Lukas Kunze és a kongói Merveille Biankadi öröme a Bielefeld kupadöntőbe jutása után

Fotó: UWE KRAFT / AFP Akár hat Bundesliga-csapat is lehet jövőre a BL-ben? Ha a Bielefeld megnyerné a kupát, akkor a Bundesliga-csapatok hét európai kupaindulást érő hely helyett csak hatot kapnának. Az első négy továbbra is a Bajnokok Ligájában indulna, az ötödik a Bielefelddel együtt indulhatna az Európa-ligában, míg a hatodik a Konferencia-liga rájátszásába kvalifikálná magát. Az UEFA-koefficiensek alapján az sem elképzelhetetlen, hogy az első öt helyezett induljon a BL-ben, ehhez azonban a negyedik legerősebb ligának tartott Bundesligának legalább kettőt meg kellene előznie a Premier League, La Liga, Serie A trióból. Erre azonban kisebb az esély, mint arra, hogy valamelyik top négyen kívüli német csapat nemzetközi trófeát nyer. A tavalyi döntős Dortmund jelenleg csak 8. helyen áll a Bundesligában, így jövőre csak akkor indulhatna a legrangosabb európai kupasorozatban, ha idén megnyerné, de a Barcelona elleni párharcban a visszavágóra már alig maradt esélye. Az Eintract Frankfurt ugyancsak áll még az El-ben, viszont jelenleg harmadik a bajnokságban. Abban az esetben – erre tényleg minimális az esély – ha a BVB és a Frankfurt is európai kupát nyerne idén, és egyik csapat sem végezne a legjobb négy között, akkor jövőre hat Bundesliga-csapat indulhatna a Bajnokok Ligájában. A Bielefeld úgy jutott el a berlini döntőig, hogy az odavezető úton még csak el sem kellett hagynia a stadionját, mivel alacsonyabb osztályú csapat jogán rendre otthon vívhatta a meccseit a Schüco Arénában. A Bielefelder Alm néven is ismert 27 ezres létesítmény éppen jövőre lesz 100 éves, így egy nemzetközi kupaszerepléssel méltóképpen ünnepelhetné meg a klub a stadionja centenáriumát. Kapcsolódó cikkek:

