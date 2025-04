Néhány nappal azután, hogy egy újabb megcsalásról szóló pletykába keveredett, Neymar és menyasszonya, Bruna Biancardi egy evangélikus istentiszteletre hívta össze barátait és családját a Santosban lévő otthonukba. Az eseményen részt vett a játékos csapattársa, Guilherme, és felesége, Taina Augustto is. Daniel Berg evangéliumi énekes is a vendégek között volt, és az ünnepségről készült fotókat megosztotta a közösségi médiában. „Valami csodálatosat éltünk át Jézusban, és ez az este bevésődött a szívünkbe” – mondta. A 126. zsoltár 3. verséből is idézett egy részt: „Az Úr nagy dolgokat tett velünk, és mi örülünk”. Matheus Pierani digitális influencer is részt vett a vallási szertartáson, és köszönetet mondott a meghívásért. Profilján egy fotót posztolt Neymarral, és megosztotta élményeit. „Ma Isten egy nagyon különleges helyre vitt el engem.”

Neymar nem a legjobb napjait futja. Fotó: Eitan ABRAMOVICH / AFP

Neymar körül mindig történik valami

Az istentiszteletre egy újabb, a játékost érintő vita közepette került sor. A múlt hónapban egy call girl azt állította, hogy Neymar más szexmunkásokkal együtt részt vett egy partin egy São Paulo belterületén lévő farmon. Any Awuada escort nemrég tért vissza a brazil országos hírekbe azzal, hogy azt állította, intim viszonyban volt Neymarral egy buliban, amelyet a São Paulóban található Araçoiaba da Serra-ban tartottak. Az esemény állítólag a régió egyik farmján történt, ahol a játékos helikopterét látták. A sportoló tanácsadói azonban tagadták a részvételét, arra hivatkozva, hogy a gépet gyakran kölcsönadják a barátoknak és a családnak. Az SBT Fofocalizando című műsorának adott interjújában Any arról számolt be, hogy más nőkkel együtt őt bérelték fel őt, hogy szórakoztassa Neymart és barátait a buli alatt. A hölgy elárulta, hogy a résztvevők mobiltelefonjait elvették, és csak akkor derült ki a házigazda kiléte, amikor megérkeztek a helyszínre. Any azt is leírta, hogy voltak alkoholos italok és pókerjátékok, amelyekben a jelenlévő férfiak is részt vettek, és zsetonokat osztogattak a nőknek.

Az összejövetelt aztán megzavarta, hogy az egyik szervező felesége váratlanul megjelent és felfordulást okozott, ami kínos helyzetet teremtett. Any azt is megerősítette, hogy aznap este lefeküdt Neymarral, egy másik nővel együtt. Körülbelül egy héttel az ügy nyilvánosságra kerülése után a call girl a közösségi médián keresztül bejelentette, hogy terhes, anélkül, hogy felfedte volna a gyermek apjának kilétét.