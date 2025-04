Az Arsenal és a Real Madrid a nemzetközi porondon eddig mindössze kétszer találkozott, 19 éve a londoniak Thierry Henry góljával jutottak tovább a BL-ben. Most is szoros csatára volt kilátás, már csak azért is, mert a Real még sosem verte meg a rendes játékidőben az Arsenalt, amelynek gyakorlatilag már csak a BL-ben van esélye idén trófeát nyerni. Ugyanakkor a spanyolok az egyenes kieséses szakaszban a legutóbbi nyolc párharcukból egyszer sem veszítették el az odavágót – ilyen hosszú sorozatuk legutóbb 2016 áprilisa és 2019 februárja között volt. Igaz, a madridiak idegenbeli mérlege nem túl fényes, hiszen a legutóbbi öt meccsükből csak kettőt tudtak megnyerni két vereség mellett.

Luka Modric nem tudta tartani a 18 éves Myles Lewis-Skellyt

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Ryan Giggs és Alessandro Costacurta után Luka Modric lett a harmadik legidősebb mezőnyjátékos, aki a BL-negyeddöntőben pályára lépett. Érdekesség, hogy az Arsenal balhátvédje, Myles Lewis-Skelly mindössze 34 nappal azt követően született meg, hogy a 39 éves horvát középpályás először járt az Emiratesben – 2006. augusztus 23-án, még a Dinamo Zagreb játékosaként – kedd este mindketten kezdőként kaptak lehetőséget.

Az Arsenal a Raya – Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Ödegaard, Partey, Rice – Saka, Merino, Martinelli kezdőt összeállításban kezdett, míg a Real Madrid a Courtois – Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Alaba – Bellingham, Modric, Camavinga – Rodrygo, K. Mbappé, Vinícius Júnior kezdővel lépett pályára.

Jó iramban kezdtek a csapatok, a madridi védelem pedig már a 6. percben kis híján összehozott egy öngólt. Ezt követően inkább az Arsenal akarata érvényesült, de érződött, hogy Carlo Ancelotti és Mikel Arteta is alaposan felkészítette csapatát, így nagy taktikai harc folyt a pályán.

Akár nagyobb pofont is kaphatott volna a Real Madrid Londoban, ha nem Thibaut Courtois áll a kapuban

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Az első negyedóra után már a Real Madrid is mutatott életjeleket. Sőt, a 30. percben egy kontra után Kylian Mbappé került ziccerbe, de Raya kapus bravúrral védte a lövését. A túloldalon a sérüléséből felépült Bukayo Saka is nagyon aktív volt, azonban a 36. percben élesen belőtt labdája elment a lábak mellett. A londoniak többet birtokolták a labdát és közelebb is álltak a vezetés megszerzéséhez, viszont még a szünet előtt Courtois mutatott be két hatalmas védést egymás után, így végül gól nélküli döntetlennel zárult az első játékrész.