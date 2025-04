A Puskás Akadémia őszi bajnoki címe után úgy tűnt, a labdarúgó OTP Bank Liga tavaszi szezonjában a felcsúti csapat és a címvédő Ferencváros harcolhat majd az aranyéremért. Azonban tavaszi veretlenségi sorozatának köszönhetően a Paks is megérkezett a versenybe. Nyolc fordulóval a vége előtt a Tolna megyei csapat csak hat pontnyira van az első helytől, és mivel a listavezető Puskás Akadémia és a címvédő Ferencváros is megy még Paksra, nem túlzás azt állítani, hogy Bognár György együttesének is osztottak lapot. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a klub ügyvezető igazgatóját, Haraszti Zsoltot, valamint a 38 éves Böde Dánielt, aki 11 találattal vezeti a góllövőlistát és az Újpest ellen mesternégyest szerző Tóth Barnát is, akinek már tíz gólja van.

Nyilván minden szurkolónak a saját csapata a legfontosabb, azonban rengeteg olyan ember van, aki „csak” szereti a focit. Nekik nagy valószínűséggel a Paks a „kedvenc” csapatuk, már csak azért is, mert a Tolna megyei együttesben kizárólag magyar játékosok rúgják a bőrt, innen is ered a klub mottója: a magyar csapat. Ráadásul Bognár György együttese rendkívül szórakoztató, gólra törő játékot játszik, ő maga is úgy fogalmazott, hogy a Paks meccsein mindig történik valami. Tehát itt van egy csapat, amelyben csak magyarok futballoznak, mellette pedig jó nézni a meccseiket is, így nem meglepő, hogy egyre többen rokonszenveznek a klubbal, amely az idei szezonban beleszólhat a bajnoki címért folytatott versenybe is. A Paks a legutóbbi három meccsét megnyerte a Fradi ellen

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Hosszú távon nekünk azt a falat kellett átütnünk, hogy nagyon szép, ami Pakson van, magyar játékosokkal, kis költségvetéssel, de alapvetően ez egyetlen dologra jó, a bennmaradásra. Jobban örülnénk, hogyha nagyobb lenne a költségvetésünk, és biztonságosabban tudnánk működni, mert minden évben az életben maradásért küzdünk. Viszont a másik oldalon meg azt gondolom, hogy ebből adódóan sokkal életképesebbek vagyunk minden helyzetben – mondta az Origónak Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezető igazgatója, aki kiemelte, hogy csapata óriási tisztelet kap az ország minden pontján. A Paks nemcsak a szórakoztató játék miatt érdekes, hanem azért is, mert a klub évről évre elő tud húzni valakit a cilinderből, aki aztán a magyar futball nagy erőssége lesz. A legjobb példa erre a Ferencvárosban futballozó Varga Barnabás, akit kis túlzással 28 évesen fedeztek fel, majd gólkirály és válogatott lett a Paks csapatából, mostanra pedig Marco Rossi szövetségi kapitány egyik legfontosabb játékosa. Az idei szezonban a 30 éves Tóth Barna lett a Paks felfedezettje, aki 27 évesen mutatkozott be az NB I-ben. A csatár egy évvel ezelőtt igazolt Paksra a Kecskemét csapatától, most pedig második helyen áll a góllövőlistán tíz találattal. „Már húsznál több saját nevelésű játékosunk mutatkozott be az NB I-ben. Folyamatosan monitorozzuk az NB I-et és a határokon túl élő magyar játékosokat is. Amikor Paksra igazol egy játékos, a legfontosabb, hogy mennyire tiszteli és szereti azt a gondolkodásmódot, ami itt van. A második, hogy miképpen tud beilleszkedni a városnak az életébe. A harmadik az, hogy azon a poszton ki a legjobb. Ez egy többszűrős rendszer, amin át kell menni, és természetesen tisztában vagyunk vele, hogy kik azok a játékosok, akikben több van, akik alulértékeltek sérülés vagy formahanyatlás miatt. Ha őket meg lehet szerezni, akkor természetesen ezt megtesszük. De ami a legfontosabb, hogy mindig legyen egy olyan paksi váz az öltözőben, amelyik nagyon kötődik a klubhoz. Úgy gondolom, hogy ez az alapja az egésznek, akkor lehet bármiről beszélgetni, akár egy baráti társaságról, akár egy élethelyzetről, ha nincs meg ez a családias légkör, nincs meg ez a fajta tisztelet a klub meg a játékosok között, akkor nem lehet jól működő rendszert kiépíteni” – folytatta a Paks ügyvezetője, aki elárulta, hogy megfordult a fejében a bajnoki cím megnyerése, de egyelőre nem akar foglalkozni vele.

Varga Barnabás, a Fradi támadója is Pakson lett ismert

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Rajtunk nincs az a nyomás, ami a Fradin rajta van, hogy minden meccset meg kell nyernie. Nem is szeretnénk ezt magunkra tenni, mert nincs értelme. Akkor van sanszunk, hogyha az előttünk lévők hibáznak, és mi folyamatosan hozzuk az eredményeket. Nekünk, ami a legfontosabb, hogy szeretnénk megtartani a dobogós helyet” – vélekedett Haraszti Zsolt, aki beszélt a Ferencvárossal való rivalizálásról is. Úgy gondolom, hogy a Fradi-szurkolók nagy része szimpatizál velünk. A Fradi a legnépszerűbb klub Magyarországon, rengeteg szurkolója van, a baráti társaságomban is jó páran vannak. De érezhető, hogy változott a megítélésünk. A szerethető, kedves kis aranyos csapatból, most már egy komoly klub lett a Paks. Erre mondom azt, hogy ez a faltörések eredménye. Most már mindenhol számolni kell velünk. Nekünk a legnagyobb elismerés, hogy megmaradtunk annak a szerethető klubnak, aminek megismertek, viszont a másik oldalon most már ellenfelek is vagyunk, számolni kell velünk. És ez jó érzés. Természetesen a Ferencváros még mindig kilóg az NB I-ből, de adódnak olyan helyzetek, hogy gyengébb formába kerülnek, és akkor a mezőny egyből ott van szorosan rajtuk, mert az NB I azért fejlődik” – mondta Haraszti Zsolt, aki végezetül elárulta, hogy a szezon végén a nemzetközi kupaszereplés elérésével lenne elégedett.

A paksi szurkolók legnagyobb kedvence Böde Dániel, aki februárban a Fehérvár ellen lőtt gólja után 38 évesen 2 hónaposan és 16 naposan lett a tolnai csapat történetének legidősebb gólszerzője az élvonalban. „Ez csak egy statisztika. Apival, a masszőrünkkel (Varga László, aki korábban a Paks történetének legidősebb élvonalbeli gólszerzője volt – a szerk.) szívjuk egymás vérét rendszeresen. Most azt mondta, ő a legidősebb madocsai gólszerző ötvenöt évesen, úgyhogy majd azt szeretném megdönteni. De ezek csak egymás vérszívására alkalmas statisztikák” – mondta az Origónak Böde Dániel, aki egyébként már elkezdte az edzőképzést, a C licencet már meg is szerezte, de hangsúlyozta, hogy egyelőre csak a futballra koncentrál. Böde Dániel bármikor örömmel menne a válogatotthoz

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Egyelőre egy évben gondolkodom, mert harminc fölött mindenki máshogy öregszik, lehet egyik hétről a másikra is. Most fogunk leülni, hogy tárgyaljunk a következő évről, aztán majd meglátjuk” – folytatta a 25-szörös válogatott magyar támadó, aki jelenleg 11 találattal vezeti a góllövőlistát. Természetesen jó lenne megnyerni a gólkirályi címet, de nem foglalkoztat különösebben, a legfontosabb, hogy a csapat minél jobban szerepeljen. Azért ezzel a játékidővel jóval kevesebb a lehetőségem, mint azoknak, akik végigjátsszák a mérkőzéseket – mondta Böde, aki hangsúlyozta, hogy szerinte azért vannak olyan intenzitású meccsek, amelyeket végig tudna játszani az NB I-ben. Amikor Marco Rossi keretet hirdetett a török elleni Nemzetek Ligája osztályozó előtt, sokan abban reménykedtek, hogy Böde Dániel is meghívót kap majd a szövetségi kapitánytól, de csalódniuk kellett. Én nem éltem bele magam. Úgy voltam vele, hogyha behívnak, megyek. A válogatottság mindig óriási megtiszteltetés. A hazádért játszani komoly felelősség is. Jólesik, hogy a szurkolóknál szóba került a nevem, de nem éltem bele magam – mondta a válogatottságról a 38 éves támadó, aki végezetül a paksi sikerreceptről is szót ejtett.

Böde Dániel, a Paks klublegendája

Fotó: Csudai Sándor - Origo „Azt szokták mondani, hogy a jó csapategység, mellette pedig hangulat, az plusz hat pontot jelent. Ha egy felé húz a csapat, akkor plusz, ha pedig nem, az mínusz hat pont. Itt tényleg jó társaság van, régóta együtt vagyunk. A pályán kívül is sok időt töltünk együtt. Szerintem ebben van a legnagyobb erősségünk” – tette hozzá Böde Dániel, aki bízik benne, hogy a csapat hasonló eredményeket érhet el, mint az előző szezonban. A Paksi FC legújabb felfedezettje Tóth Barna, aki máricus 14-én mesternégyest lőtt az Újpestnek. A 30 éves játékos jelenleg tíz találattal a második helyen áll a góllövőlistán Böde Dániel mögött, és sokan már az új Varga Barnabást látják a 198 centis támadóban, hiszen a Fradi csatárát is viszonylag elég későn fedezte fel magának a magyar futball. Kicsit jól is jött most a válogatott szünet, hogy ez a médiaérdeklődés le tudott zajlani, így volt egy kis szusszanás, úgyhogy a héten ez már kevésbé volt érezhető. Most már szerencsére tudok a saját dolgomra fókuszálni, de a múlt hét valóban sűrű volt – mondta az Origónak Tóth Barna, aki 27 éven mutatkozott be az élvonalban, így egyelőre csak 18 találata van az NB I-ben. Tóth Barna az előző fordulóban négy gólt lőtt az Újpestnek

Fotó: Csudai Sándor - Origo Tóth Barna a Honvéd játékos volt a 2016/17-es szezonban, amikor a kispesti klub Marco Rossi vezetésével 24 év után ismét bajnoki címet ünnepelhetett. „Bíztam benne, hogy ott, a Honvédnál oda tudok kerülni, de végül nem sikerült. Az első csapatnál akkor volt két nagyon jó fiatal támadó Gazdag Dániel és Koszta Márk személyében, így nem voltak rákényszerülve, hogy további fiatal játékosoknak adjanak lehetőséget, de nyilván ott fontos volt a Honvédtól kapott képzés, mert onnan indult a felnőtt karrierem. Ha akkor sikerült volna odakerülni, akkor talán máshogy alakul a pályafutásom, de még közel sem voltam olyan kész játékos – folytatta a 30 éves támadó, aki elárulta, hogy a Honvéd NB III-as játékosaként többször is játszott felkészülési mérkőzésen Marco Rossi felnőtt csapata ellen, így volt alkalma rálátni az olasz edző zsenialitására.

Tóth Barna kimaradt a Honvéd 2017-es bajnoki címéből

Fotó: Szabó Gábor - Origo Tóth Barna még nincs lemaradva arról, hogy együtt dolgozhasson Marco Rossival. „Minden játékos eljátszik a gondolattal, hogy milyen lenne válogatottnak lenni. Én is így vagyok vele, különösen az idei szezonban. Nagyon megtisztelő lenne bekerülni, de tudom, hogy egy meccs alapján ez nem lehetséges, ahhoz huzamosabb, stabil teljesítményt kell nyújtani. Bízom benne, hogy ez a szezon egy jó út lehet hozzá – vélekedett a későn érő csatár, aki kiemelte, hogy támadójátékosként rendkívül vonzó volt neki a Paks ajánlata, Bognár György irányításával pedig nagyon élvezetes a munka. A 30 éves támadó jelenleg a második helyen áll a góllövőlistán Böde Dániel mögött, így Tóth Barnának a trófeáért a saját csapattársával is meg kell küzdenie. Azonban állítása szerint ezen még nem kezdtek el rugózni. Ez még egyszer sem került szóba. Mind a ketten a csapat érdekét nézzük, az az első, így nem foglalkozunk a gólkirályi címmel. Nyilván a végén nagyon boldogok lennénk, ha kettőnk között dőlne el, de nem gondolom, hogy ez bármilyen vetélkedésre okot adna – folytatta a 198 centis támadó. Tóth Barna Böde Dániellel harcolhat a gólkirályi címért

Erős keretünk van, bárki száll be padról, mindig hozzá tud tenni a játékhoz, és segíteni tud a csapaton. A fő feladat most nyilván az, hogy ezt a jó formát húzzuk minél tovább, mert előbb-utóbb biztosan megszakad majd a jó sorozatunk. A legfontosabb, hogy a dobogót megszerezzük, és kijussunk a nemzetközi kupaporondra. Úgy gondolom, hogy a csapatnak ez óriási eredmény lenne. A végén aztán majd meglátjuk, hogy állnak a dolgok, de mindig a következő feladatra koncentrálunk. Persze, ha meglenne a sansz a bajnoki címre, akkor nagyon boldogok lennénk, és nagyon küzdenénk érte. Úgyhogy bízom benne, hogy majd ez is a terítékre kerül" – tette hozzá Tóth Barna, aki kezdőként lépett pályára a Zalaegerszeg elleni 1-1-re végződő találkozón, de gólt ezúttal nem tudott szerezni.

