A Nemzetközi Sportdöntő-bíróság (CAS) szinte példátlan módon egy kis klubnak adott igazat az Európai Labdarúgó Szövetséggel szemben indított perben. Ennek értelmében az UEFA nem szabhat ki büntetést a norvég Brann Bergen futballklubra azok után, hogy annak a szurkolói egy női Bajnokok Ligája meccsen a lelátón az „UEFA maffia” rigmust skandálták, és még egy ugyanilyen szövegű bannert is kihúztak a lelátón.

Nem csak Bergenben vannak rossz véleménnyel az UEFA-ról, például Dortmundban is egyetértenek velük

Fotó: BERND THISSEN / DPA

A Brann szurkolóit 2024-ben kétszer is megbüntette az UEFA, egy harmadik ügyük pedig most is folyamatban van a vitatott rigmus miatt. A norvégok azonban nem hagyták annyiban a dolgot, és már az első után fellebbeztek az UEFA-nál, amit elbuktak, mert a szervezet szerint a szabályzatukban egyértelműen benne van, hogy tilos a lelátón „provokatív, másokat sértő” rigmusokat skandálni, és kiírásokat elhelyezni.

A Brann ezt követően fordult a CAS-hoz, amelyik március 31-én döntött a javukra, az írásbeli indoklás viszont csak most lett nyilvános.

„Rendkívüli módon örülünk a CAS döntésének. Nem mindennapi eset, hogy egy apró norvég futballklub képviselje az egész európai labdarúgást. Egy olyan világban, ahol a szólásszabadság egyre több támadásnak van kitéve, ez egy nagyon fontos és helyes döntés” – mondta a Brann Bergen elnöke, Aslak Sverdrup, aki saját munkatársai és a szurkolói csoport vezetője mellett az UEFA-nak is köszönetet mondott a tárgyalások során tanúsított együttműködésért.

Az európai szövetség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a CAS a csekély bizonyítási alap miatt helyzete hatályon kívül az UEFA büntetéseit, és nem azért, mert a „maffiázás” beleférne a szólásszabadság kereteibe.

A Brann szerint viszont az „UEFA maffia” ugyan erős, de mégiscsak egy ironikus üzenet, és nagyon is problémás, hogy az UEFA-hoz hasonló nagy és erős szervezetek minden eszközzel igyekeznek az ilyen és hasonló esetekkel szemben fellépni.

A CAS indoklásában az olvasható, hogy az ilyen és hasonló kijelentések nem vizsgálhatók általánosságban, csakis az aktuális kontextusba illesztve értelmezhetőek. Abban is igazat adtak a Brann-nak, hogy az UEFA fegyelmi szabályzatának összhangban kell lennie az olyan alapvető emberi jogokkal, mint például a szólásszabadság.