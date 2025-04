A szezon meglepetéscsapata, a harmadik helyét stabilan őrző Nottingham Forest a Manchester Unitedet fogadta az után, hogy a hétvégén bejutott az FA Kupa elődöntőjébe. Nuno Espírito Santo együttese nyolc mérkőzés óta nem kapott ki a City Groundon, így a Forest volt a találkozó esélyese. Azonban a Unitedet sem lehetett leírni, mert bár Rúben Amorim csapata csak a 13. helyről várhatta a meccset, a Premier League-ben négy találkozó óta veretlen volt a United.

A két gárda decemberi összecsapásán, az Old Traffordon 3-2-es vendégsiker született, és ezúttal a Forest kezdte jobb a találkozót. Az ötödik percben egy manchesteri szöglet után a hazaiak kifejelték a labdát, amit Anthony Elanga gyűjtött be. A svéd válogatott szélső megindult a saját térfeléről, előbb lerázta Patrick Dorgut, majd Alejandro Garnacho is lepattant róla, végül eljutott a United tizenhatosáig és kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).

Az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve csak a Leicester City került többször (25) hátrányba, mint a Manchester United (23).

Anthony Elanga elképesztő sprintet vágott le a gólja előtt

Fotó: Paul Ellis/AFP

A folytatásban a Manchester United birtokolta többet a labdát, a 28. percben pedig majdnem ki is egyenlített. Egy jobb oldali szögeltre Diogo Dalot érkezett a rövid oldalon, megcsúsztatta a labdát, de balszerencséjére az a felső lécen csattant. A folytatásban a Manchester United óriási mezőnyfölényben futballozott, ez viszont nem párosult hatalmas helyzetekkel, inkább távoli lövésekkel próbálkozott a vendégcsapat. Az egyik ilyenből a 80. percben egyenlíthetett volna a United. A csereként beállt Mason Mount kapott egy átadást, tolt egyet a labdán majd 17 méterről centikkel csavart a bal kapufa mellé.

A hajrában a United mindent megtett az egyenlítésért, a 96. percben volt is egy óriási ziccere, de Harry Maguire közeli lövését a brazil Murillo ki tudta rúgni a kapu torkából, így megőrizte a Forest kapuját a góltól. Sikerével a Nottingham Forest továbbra is tartja a harmadik helyét, és hazai pályán már kilenc meccs óta veretlen a Premier League-ben, míg a Manchester United szezonbeli 13. mérkőzését veszítette el a bajnokságban.