Az Anfield Roadon rendezett városi rangadót Diogo Jota góljával 1-0-ra nyerte meg a Liverpool, a portugál csatár egy szép támadást követően remek cselekkel játszotta tisztára magát, majd a balra elvetődő Jordan Pickford mellett a kapu közepébe lőtt. A mérkőzést követően az Everton edzője, David Moyes csalódottan nyilatkozott, szerinte Szoboszlai Dominikék egy lesgóllal nyertek, és úgy véli, ez jelentette a különbséget a két csapat között szerda este.

Diogo Jota góljával nyert a Liverpool az Everton ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Lőttek egy lesgólt, ez jelentette ma este a különbséget. A James Tarkowski mögött álló Liverpool-játékos (Luis Díaz – a szerk.) egyértelműen akadályozta, hogy a védő tisztázzon. Ez egy tiszta leshelyzet, teljesen egyértelmű döntés kellett volna, hogy legyen. Egyáltalán nem értem az okát, hogy miért nem lehetett lest ítélni.

Egy kissé gyomorforgató, amikor úgy érzed, hogy a végeredmény valami olyan dolog miatt alakult ki, amiről nem tehetsz,

és nem gondolod, hogy megérdemelted volna” – nyilatkozta a rangadó után Moyes.

David Moyes szerint szabálytalan góllal nyert a Liverpool

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A győztes csapat edzője, Arne Slot sem volt elégedett Sam Barrott játékvezető és a VAR-szobában helyet foglaló Paul Tierney ténykedésével, ugyanis a 11. percben a Moyes által emlegetett Tarkowski brutálisan felrúgta Alexis Mac Allistert, az Everton hátvédje azonban piros helyett csak sárga lapot kapott, pedig ha kiállítják, már a pályán se lehetett volna a hazaiak góljánál.

„Szerencsére Mac Allister jól van, folytatni is tudta a játékot. Valószínűleg hozzá van szokva a hasonlóan durva belépőkhöz, hiszen Dél-Amerikából származik.

Azt hiszem, mindenki mondott már valamit erről a döntésről, miért kellene hozzátennem bármit is? Ez annyira nyilvánvaló, hogy nem szükséges kommentálnom”

– mondta Slot, akivel a Manchester United-legenda Gary Neville is egyetértett, miszerint Tarkowski akár az argentin középpályás lábát is eltörhette volna. A korábbi PL-játékvezető, Mike Dean is megszólalt a megosztó bírói döntésről, szerinte is egyértelműen pirosat kellett volna adni az Everton hátvédjének.

James Tarkowski megúszta sárga lappal a brutális belépőt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az éllovas Liverpool a városi derbin aratott sikerével újabb lépést tett a bajnoki cím felé, a listavezetőnek továbbra is 12 pont az előnye a második Arsenal előtt.