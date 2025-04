Vasárnap kora este a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool a Tottenham Hotspurt fogadta az Anfield Roadon. A találkozót óriási várakozás előzte meg, ugyanis a Vörösöknek elég volt egy pont is, hogy matematikailag is bebiztosítsák a klub történetének 20. bajnoki címét. Arne Slot együttese végül semmit sem bízott a véletlenre, 5-1-re kiütötte a londoni csapatot, így négy fordulóval a vége előtt megnyerte a Premier League-et. A kiváló teljesítményt nyújtó Liverpoolból Szoboszlai is kiemelkedett, a magyar válogatott csapatkapitánya két gólpasszal járult hozzá a fölényes győzelemhez.

Szoboszlai Dominik magyar zászlóval ünnepelt a bajnoki cím megnyerése után

Fotó: Twitter/Squawka

A Liverpool Echo nem sáfárkodott a dicsérettel, a lap többnyire magas osztályzatokat adott a játékosoknak. A legpozitívabb értékelést Alexis Mac Allister kapta (9-es), de Szoboszlait is az egyik legjobbnak látták, a 24 éves középpályás 8-ast kapott, akárcsak, Mohamed Szalah, Cody Gakpo és Luis Díaz.

Sokkal, de sokkal fényesebben csillogott, mint az elmúlt hetekben, a letámadásai céllal történtek. Rengeteget futott, az egyenlítő gólnál ő adta a gólpasszt, majd a negyedik találatot is előkészítette

– jellemezte a Premier League első magyar bajnokát a liverpooli lap.

A Mersey-parti klub ugyan a 2019/2020-as szezonban is megnyerte a Premier League-et, azonban a koronavírus-járvány miatt az idény második felében a csapatok már üres lelátók előtt játszották a meccseiket, így Liverpoolban nem tudták megadni a módját a bajnoki cím megünneplésének. Ezúttal viszont már erre is sor került, így 1990 óta a mostani az első alkalom, hogy a Liverpool a szurkolói előtt nyerte meg a bajnoki címet.

