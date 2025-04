A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere elmondta, nincs benne félelem a Real Madrid miatt.

Nem használnám ezt a szót. Inkább tiszteletet vagy csodálatot mondanék, hiszen az évek során a Real Madrid történelmet írt a sorozatban. Inkább inspirációt jelentenek minden csapatnak és edzőnek

– mondta a baszk szakember, aki hangsúlyozta, hogy a háromgólos előny birtokában is győzelemre fognak játszani.

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere

Fotó: AFP/Oscar del Pozo Canas

Jude Bellingham, a Real Madrid középpályása a találkozó előtt többször is említette a „remontada" kifejezést, ami spanyolul a feltámadás megfelelője.

Ez a történelmük része, joguk van ilyen forgatókönyvekről beszélni. A miénk nagyon különbözik ettől. Felkészültünk belőlük, és majd meglátjuk, hogyan lesz a legjobb esélyünk arra, hogy olyan mederbe tereljük a játékot, amivel megnyerhetjük a mérkőzést

– folytatta Arteta, aki megerősítette, hogy Ben White és Thomas Partey is részt vett az Arsenal kedd reggeli edzésen, így a csapattal utaztak Madridba.

A Real Madrid továbbjutása azért is lenne csoda, mert az Arsenallal legutóbb 472 napja, 100 mérkőzéssel ezelőtt fordult elő, hogy három gólt kapott egy mérkőzésen. 2023 decemberében az Luton Town tudott három gólt lőni az észak-londoni csapatnak. Igaz, azt a meccset is az Arsenal nyerte 4-3-ra, méghozzá a Real ellen is duplázó Declan Rice 97. percben lőtt góljának köszönhetően.

A Luton elleni találkozónak is Declan Rice volt a hőse

Fotó: AFP/Justin Tallis / AFP

Az Ágyúsok egyébként legutóbb 2023. május 14-én szenvedtek háromgólos vereséget. Akkor a Premier League 36. fordulójában 3-0-ra kaptak ki hazai pályán a Brighton csapatától.

