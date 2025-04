A Real Madridot a Getafe elleni mérkőzés után drámai csapás érte, ugyanis Eduardo Camavinga sérülés miatt biztosan kihagyja a Barcelona elleni kupadöntőt, sőt, még a klubvilágbajnokságról is lemarad. A madridi gigásznál egyébként is forrnak az indulatok, a klubnál a szombati Király-kupa-finálét vezető játékvezető személye miatt is nagy a felháborodás. A Real Madrid TV nemrég közzétett egy videót a baszk Ricardo de Burgos Bengoetxeáról, a felvételen a bíró tévedéseit bemutatva.

A Real Madridnál már most aggódnak a kupadöntőt vezető bíró miatt

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A baszk játékvezetővel a Real Madridnak mindössze 64%-os a győzelmi aránya, ezzel szemben a Barcelonáé 81%-os. Hihetetlen különbség, amihez még hozzáadódik, hogy Carlo Ancelotti csapata az elmúlt öt meccsből csak kettőt nyert meg vele a pályán.

A legmegdöbbentőbb azonban csak ezután következik, hiszen bár Ricardo de Burgos Bengoetxea 2018 óta nemzetközi játékvezető, az UEFA még soha nem nevezte Bajnokok Ligája-mérkőzésre. A FIFA sem számolt vele egyetlen versenyen sem. Spanyolországban azonban a 2017-es és a 2023-as Szuperkupa után már ez lesz a harmadik döntője, amit a Real Madrid és a Barcelona vív meg egymással. Ez egy olyan elismerés Spanyolországban, amit nemzetközi szinten sosem kapott meg, de még így is folytatja a bíráskodást ilyen kaliberű mérkőzéseken” – hívta fel a figyelmet a játékvezetővel kapcsolatos aggályaira a Real Madrid.

A Király-kupa döntőjét, a Barcelona-Real Madrid rangadót szombaton este 10 órától rendezik Sevillában

