A francia középpályás a szünetben állt be a Getafe elleni bajnokin, azonban a 91. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A találkozó után Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője borúsan nyilatkozott Camavinga állapotáról, csütörtökre pedig be is igazolódtak az olasz mester félelme.

Eduardo Camavingának rendkívül peches szezonja van

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP / NurPhoto

A Real Madrid ugyanis a hivatalos honlapján tudatta, hogy a Camavinga a bal combjában közelítőizom-szakadást szenvedett. A Marca azt írja, hogy a 22 éves középpályásnak így ki kell hagynia a szezon hátralevő részét, beleértve a nyári klubvilágbajnokságot is.

A spanyol lap kiemeli, hogy egy ilyen sérülésből való felépülés két-három hónapot vesz igénybe, Camavingát pedig egyáltalán nem akarják siettetni. A cél, hogy a következő szezon kezdetére százszázalékos legyen.

Camavingának borzalmas szezonja volt, már ami a sérüléseket illeti. Már augusztusban megsérült a térde, amikor az Európai Szuperkupa-döntő előtti edzésen összeütközött Aurélien Tchouaménivel, aminek következtében másfél hónapot kellett kihagynia.

A térdsérülése után többnyire izomproblémák hátráltatták, így decemberben négy meccset kellett kihagynia, majd januárban további négy találkozóról ki kellett ülnie. Camavinga a Real Madrid egyik legfontosabb játékosa, azonban az idei szezonban a sérülései miatt nem tudott csúcsformában futballozni. A La Ligában 1098 játékperc alatt egy gólt lőtt és két gólpasszt adott.