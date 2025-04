Harry Maguire fejese döntött, őrült meccsen jutott El-elődöntőbe a Manchester United

„Megnéztem a 99-es Bajnokok Ligája-győzelemről készült dokumentumfilmet, hogy ihletet merítsek erre a pillanatra. Elfáradt a csapat, érezni lehetett a meccs közben, 4-2-nél pedig már azt hiszed, hogy vége. De itt soha nincs vége.

Nagyon kell koncentrálnunk az Európa-ligára, és kockáztatnunk kell a fiatalokkal a bajnokságban. A szurkolóknak meg kell érteniük, hogy az Európa-ligára kell koncentrálnunk”

– mondta a továbbjutást követően Amorim, aki a Manchester United 1999-es Bajnokok Ligája-győzelméből, egyben csodaszezonjából merített ihletet a Lyon elleni visszavágóra.

A csapat szezonját és az edző jövőjét már tényleg csak egy Európa-liga-győzelem mentheti meg, ez esetben pedig a BL-ben is indulhatna a klub a következő idényben. A United-szurkolók is ki vannak már éhezve a sikerre, ugyanis legutóbb 2017-ben nyert európai kupát a csapat, akkor José Mourinho vezette végső sikerre az együttest az El-ben.

Az El-döntőbe jutás azonban nem ígérkezik sétagaloppnak, mert Bruno Fernandesék ellenfele a La Ligában jelenleg negyedik helyen álló Athletic Bilbao lesz.

Csak a két csapat történelme alapján mondhatjuk, hogy a United az esélyesebb, a bajnoki formát illetően inkább a spanyoloknak állhat a zászló. Persze a bajnokságban mutatott szereplés sok esetben egyáltalán nem tükrözi az európai porondon nyújtott produkciót, az angolok számára pedig az is jó jel lehet, hogy a nyolcaddöntőben már kiejtettek egy másik baszk csapatot, a Real Sociedadot. A fináléban angol házidöntőre is sor kerülhet, mert a másik ágon a Tottenham Hotspur juthat be, amennyiben kiüti a sorozat meglepetéscsapatát, a norvég Bodø/Glimt együttesét.

Rúben Amorim csapata az El nyolcaddöntőjében a Real Sociedadot búcsúztatta

Rúben Amorim alig több mint 5 hónapja irányítja a Manchester Unitedet, de saját bevallása szerint inkább érzi magát 50-nek, mint 40-nek, annyit öregedett ez idő alatt. Egy El-győzelem talán megfiatalíthatja és felfrissítheti a hatalmas nyomás alatt dolgozó edzőt, de a portugál szakember a negatív Premier League-rekordon már nem tud javítani.

Az már most biztossá vált, hogy a PL 1992 óta íródó történetében a jelenlegi a Manchester United legrosszabb bajnoki idénye,

ugyanis a csapat legfeljebb 53 pontot szerezhet – az eddigi legrosszabb évadjában 58-at gyűjtött. A manchesteriek most 38 ponttal állnak a 14. helyen, legdrámaibb esetben pedig a 17. pozícióig zuhanhatnak vissza, amely még éppenhogy nem kieső hely. Ha ez a szégyen esetleg bekövetkezne, akkor még lehet, hogy az Európa-liga megnyerése sem tudná megmenteni Amorimot, aki ez esetben bukott elődei sorsára juthat.