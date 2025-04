Szombaton este az angol labdarúgó-bajnokság harmadosztályában a 45., utolsó előtti fordulót rendezték meg, és pályára lépett a hollywoodi páros, Ryan Reynolds (a Deadpool főszereplője) és Rob McElhenney csapata, a Wrexham is. Ráadásul a forduló rangadóját játszották a Charlton ellen otthon, ahol a tét az volt a hazaiaknak, hogy egy győzelemmel, függetlenül az utolsó kör eredményeitől, már biztosan feljuthattak a másodosztályba. Nos, a feladatot teljesítette az együttes, 3-0-ás, magabiztos sikerrel kopogtattak be a Championshipbe, amelyben majd a következő idényben már ők is ott lesznek (második helyen végeznek a bajnokságban a Birmingham mögött).

Ryan Reynolds boldog lehet, mert a Wrexham csodás története tovább folytatódik.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ryan Reynolds csapata a mennybe ment

A tudatos építkezés, a klubot körbevevő óriási médiafigyelem, a dokumentumfilm sorozat a felemelkedésről azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a két tulajdonosnak ne csak a saját pénzét kelljen erre a projektre költeni. Ugyanakkor tagadhatatlan a siker, amit a Wrexham fel tud mutatni, nem is csoda, hogy a lefújást követően ilyen filmbe illő módon köszöntek el a riportertől a csapat boldog tulajdonosai.