Jeremy Monga a Newcastle United ellen a 74. percben állt be, mindössze 15 évesen és 271 naposan, de még így sem ő lett a liga legfiatalabb játékosa. Monga csapata hétfő este a Newcastle United ellen 3-0-ra elveszített a meccset, ami zsinórban a nyolcadik hazai meccse volt a Leicesternek, ami szerzett gól nélkül veszített el. Ennél rosszabb sorozatot csak a Crystal Palace produkált még 1995-ben, 30 évvel ezelőtt, akkor a londoniak kilenc meccsen jött össze a lőtt gól nélküli vereség hazai pályán. Térjünk vissza Mongára.

Jeremy Monga 15 évesen lépett pályára a Premier League-ben

Jeremy Monga csak különleges mezben léphetett pályára

Jeremy Monga csereként állt be, ezzel pedig a PL történetének második legfiatalabb játékosa lett. Az Arsenal focistája Ethan Nwaneri 2022-ben 15 évesen és 181 naposan léphetett pályára. Monga a kora miatt nem viselhette a Leicester City reklámmal ellátott mezét, mert a szerencsejáték cégeket nem reklámozhatja ennyire fiatal játékos. Monga így logó nélküli mezben volt kénytelen szerepelni.

Ebben a szezonban Monga a Leicester fiataljai között szerepelt, pályára lépett az U18-as és az U23-as csapatban is. „Ilyen rövid idő alatt is kaphattunk ízelítőt abból, amit tud. Nagyszerű, gyors szélső. Fantasztikus tehetség és emberileg is nagyon rendben van, megérdemelte ezeket a perceket és remélhetőleg több lehetőséget is kap majd” – mondta róla a meccs után Van Nistelrooy.

Jeremy Monga és Ruud van Nistelrooy

Monga már hatszor szerepelt az angol U16-os válogatottban, a hírek szerint a Manchester City, a Chelsea és a Real Madrid is figyeli a fejlődését. Monga már februárban, a Manchester United elleni FA-kupa meccsen is ott volt a kispadon, de akkor nem állt be.

Monga 15 évesen természetesen még iskolába jár, így nem tud folyamatosan a felnőtt csapattal készülni, de már a csapat előző edzője, Steve Cooper is hagyta, hogy a nagyokkal készülhessen.

A Leicester a Premier League tabellájának utolsó előtti helyén áll, 15 pontra a bennmaradástól, miközben már csak 21 pontot lehet szerezni a következő hét fordulóban.

A Premier League legfiatalabb játékosai: