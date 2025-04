Vasárnap kora este a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool a Tottenham Hotspurt fogadta az Anfielden. A találkozót óriási várakozás előzte meg, ugyanis a Vörösöknek elég volt egy pont is, hogy matematikailag is bebiztosítsák a klub történetének 20. bajnoki címét. A Liverpoolnak előzetesen minden esélye megvolt arra, hogy vasárnap este történelmet írjon, hiszen az Európa-liga elődöntős Spurs a legutóbbi hat bajnoki találkozójából csupán egyet tudott megnyerni, miközben Arne Slot együttese tavaly szeptember óta veretlen hazai pályán a Premier League-ben, ráadásul a londoniak legutóbb 2011-ben tudtak nyerni az Anfielden.

Már Szoboszlai Dominikék meccse előtt elképesztő hangulat volt Liverpoolban

Fotó: Paul Ellis/AFP

A történelmi sikerre hajtó Liverpool meccsét több korábbi legenda, sőt a Stranger Things sorozat sztárja, Millie Bobby Brown is a helyszínen tekintett meg, a szurkolók pedig természetesen már a meccs előtt fantasztikus hangulatot teremtettek.

Arne Slot a lehető legerősebb csapatát küldte pályára, amelyben ezúttal is kezdőként kapott helyet a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai-gólpasszok, álomgólokkal fordított a Liverpool

A lendületesen kezdte a meccset a bajnoki cím kapujában álló Liverpool, és mindössze három percet kellett várni az első helyzetre, akkor Mohamed Szalah távoli lövése kerülte el nem sokkal Vicario kapuját. Némi meglepetésre aztán a Tottenham megszerezte a vezetést az első helyzetéből, miután a 12. percben egy szögletet követően Solanke fejelt közelről a kapu bal oldalába.

Ekkor úgy tűnt, a Liverpool bajnokavatását el kell halasztani, de Arne Slot csapata nem jött zavarba a korai góltól, és mindössze négy perc elteltével egyenlíteni tudott, amiben Szoboszlai Dominiknak főszerepe volt. Ugyanis Szalah ugratta ki Szoboszlait a tizenhatoson belül, a középre tett labdáját pedig Luis Díaz kotorta a kapuba. Ugyan a partjelző először lest jelzett, de a videóbíró felülbírálta az esetet, így végül a játékvezető megadta a gólt.

A gól után vérszemet kapott a Liverpool és még nagyobb nyomást helyezett a vendégekre, Cody Gakpo gólját ugyan még les miatt érvénytelenítették, de a félidő derekánál már összejött a fordítás. Egy labdaszerzés után Alexis Mac Allister lőtt hatalmas gólt mintegy tizenhét méterről a bal felső sarokba.