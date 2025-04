Szoboszlai Dominik csapata egyik legjobbja volt a vasárnapi, Tottenham elleni Premier League-meccsen, amelyet fölényesen nyert meg a Liverpool. A Vörösök ezzel a sikerrel négy körrel a bajnokság vége előtt megnyerték a PL-trófeát, összességében már 20. alkalommal, utolérve a rekordbajnok Manchester United együttesét. A magyar válogatott csapatkapitányának kiváló játékára a liga ikonikus alakja is felfigyelt, aki bele is tette a hét csapatába a focistát.

Szoboszlai Dominik két gólpasszával a mérkőzés egyik legjobbja volt.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik teljesítményét a Premier League legendája is elismerte

A Premier League 34. fordulójának álom tizenegyét nem más állította össze, mint a liga és a Newcastle United egykori legendája, aki a mai napig a legeredményesebb gólszerző az angol élvonalban, Alan Shearer. Ebbe az illusztris társaságba választotta be a korábbi csatár Szoboszlai Dominiket is, nem mellesleg rajta kívül még két liverpooli játékos is helyet kapott a különleges tizenegyben, Szalah és Mac Allister.