És ez így is történt. A tini Domi pedig a következő Gerrard-idézetet választotta, amelyhez most is tartja magát:

A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér.

4. Kezdőként bajnoki gól a Salzburgban (2019. március 17.)

Szoboszlai Dominik először volt kezdő bajnoki mérkőzésen a Red Bull Salzburgban, és végig is játszotta az Innsbruck elleni mérkőzést. De milyen jó, hogy végig a pályán volt, hiszen a 91. percben ő állította be a 2-0-s végeredményt! Az első csapatban, bajnoki mérkőzésen ez volt az első találata, így bátran mondhatjuk, hogy sorsdöntő volt a pályafutása szempontjából ez a mérkőzés.

5. Bombagól a szlovákok ellen (2019. szeptember 9.)

Mint minden igazi nagy tehetség, Szoboszlai is rendre az idősebbek között bizonyíthatott a válogatottakban. Mindössze 15 évesen az U17-esek csapatkapitányaként vették számításba az Eb-selejtezőkön, majd a 16. születésnapja után néhány héttel az U19-es együttessel továbbjutott az Európa-bajnoki selejtező első fordulójából. Mindkét gárdában meghatározó szerepet töltött be, gólpasszokat és gólokat tett be a közösbe. Persze, a legtöbben már ekkor is arra vártak, hogy bekerüljön a felnőtt nemzeti csapatba. 2017-ben Bernd Storck, majd 2018-ban Georges Leekens is behívta a válogatott keretébe, de 2019 márciusában jött el az ideje, hogy Marco Rossi be is dobja a mély vízbe.

Március 21-én mutatkozott be a nemzeti csapatban Szlovákia ellen, majd szeptember 9-én, ismét csak a szlovákok ellen mutathatta meg először, hogy mennyire jó szabadrúgáslövő. A csapat ugyan kikapott, a szurkolók azonban máig nem felejtik Dominik bombagólját, amely nagy lökést adott neki, miszerint bátran lőhet távolról, mert ebben a világ egyik legjobbja.