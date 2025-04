Mennyire szeret együtt futballozni Mohamed Szalah-val? Mit gondol a Liverpool edzőjéről, Arne Slotról, és hogyan emlékszik vissza a Haalanddal együtt eltöltött salzburgi időkre? Mikor jöhet a Puskás-díj? A Liverpool és a magyar válogatott középpályása a Takes from the Terrace című műsorban az említetteken kívül őszintén beszélt a bajnoki hajráról, a céljairól, de még a hajápolás rejtelmei is szóba kerültek.

Szoboszlai Dominik mosolyogva, de higgadtan válaszolt, amikor a műsorvezető Adamo De Nigris rákérdezett: mennyire érzi közel magához a Premier League-trófeát? Már-már ikonikus a Szoboszlai-Szalah közös gólöröm

Fotó: AFP/Glyn Kirk „Nagyon jó a hangulat, de még nem nyertük meg. Még két meccs hátra van. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolunk a bajnoki címre, de most teljes mértékben a Leicester elleni idegenbeli meccsre koncentrálunk” – nyilatkozott az Optus Sport YouTube-csatornán megjelent interjúban Szoboszlai Dominik. Slot: játékstílus, ami rögtön megfogta A szezon elején új időszámítás kezdődött a Liverpoolnál: Jürgen Klopp helyét a Feyenoorddal bajnoki címet szerzett Arne Slot vette át, aki egy letisztult, intenzív, labdabiztos, egyúttal rendkívül eredményes futballkultúrát hozott magával. Szoboszlait arról kérdezték, mi volt az első benyomása az új menedzserről. „Az általa alkalmazott játékstílus. Egyértelműen arra figyeltem fel elsőként.” A műsorvezető észrevette, hogy a gólörömök során gyakran Szoboszlai és Szalah keresik meg először egymást. Egyfajta bromance (az angol „brother” és „romance”, avagy barát és romantika szavak összevonása: szoros baráti kapcsolat két férfi között) alakult ki közöttük. „Nagyon közel állunk egymáshoz, barátilag is. Két éve még a Bundesligában játszottam, most pedig a világ egyik legjobb csapatában futballozom olyan játékosokkal, akiket ti szupersztároknak tartotok. Nekünk viszont ők csapattársak, és nem tekintünk rájuk másképp. De persze, minden pillanatot megbecsülünk, amit együtt a pályán tölthetünk” – fogalmazott a magyar középpályás. Haaland: Salzburgtól a Premier League-csúcsig Szoboszlai és Erling Haaland egykor csapattársak voltak Salzburgban. Ma már egymás ellen küzdenek a PL-trófeáért. „Időnként el sem hiszem, milyen gyorsan elrepült ez az idő. Egy évig játszottunk együtt, ő mesterhármast rúgott a BL-ben, én csak egy gólt szereztem akkor. Nagyon jó kapcsolatunk volt a pályán kívül is, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Ő tavaly triplázott a Cityvel – én idén nem fogok, de remélem, a következő években eljön az én időm is.”

A beilleszkedésről is szó esett – és nemcsak a taktikáról, hanem a nyelvi nehézségekről is. Szoboszlai szerint volt egy pont, amikor úgy érezte, nem ért egy szót sem a liverpooli scouse-ból. „Az akcentus! Az volt a legnehezebb. Amikor idejöttem, tényleg nem értettem, mit beszélnek. Most sem mindig értem, de próbálkozom. Haladok.” 21 évesen csapatkapitány Szóba került, mit jelentett számára, hogy 21 évesen a magyar válogatott csapatkapitánya lett. „Már a válogatottbeli debütálás is hatalmas élmény volt, de kapitánynak lenni egy másik szint. Egy újabb lépés azon az úton, amit el szeretnék érni a karrieremben.” Szoboszlai Dominik és Arne Slot

Fotó: FRANCK FIFE / AFP A Liverpoolban második szezonjában Szoboszlai Dominik eddig remek formát mutat. A 2024/2025-ös idény során 36 tétmeccsen szerepelt, ebből 29 alkalommal kezdőként, és 7 gólt szerzett, valamint 5 gólpasszt adott. 2558 percet töltött a pályán, miközben a passzpontossága 86,4%-os, és 53 kulcspasszt osztott ki. A statisztikái azt mutatják, hogy fontos szerepet játszik a Liverpool középpályáján, és folyamatosan kulcsszereplője a csapat támadásainak. Puskás-díj? Miért ne? Szoboszlai a bombagólok nagymestere, így célja lehet, hogy a valaha volt legjobb magyar futballistáról elnevezett Puskás-díjat is elhódítsa egyszer. „Miért ne? Lehet esélyem rá. Bár néha olyan gólokat választanak, amiket egy kapus lő, és bepattan valahogy... De én próbálkozom. A törököknek lőtt szabadrúgásom 2020-ból, vagy a Leicester elleni Ligakupa-gól – ezekre szívesen emlékszem vissza.” A végére egy könnyedebb téma is beesett: Szoboszlai frizurája, amely mindig tökéletes – akár 90 perc sprint után is. „Sok hajam van, de nem használok semmit, csak vizet, meg egy hajpántot. Talán apukámnak vagy anyukámnak köszönhetem, de tényleg nem kenek rá semmit.” Szoboszlai haját, játékát és talán egy újabb gólját legközelebb vasárnap láthatják a Liverpool rajongói. ​A Slot-csapat következő mérkőzése a Premier League 33. fordulójában a Leicester City ellen lesz a King Power Stadiumban. A mérkőzés kezdési időpontja magyar idő szerint 16.30. A találkozó különösen fontos lehet a Vörösök számára, mivel egy esetleges győzelemmel és az Arsenal (Ipswich elleni) vereségével a csapat megszerezheti a 20. angol bajnoki címét, ezzel beérve a Manchester Unitedet. ​





