Az Everton elleni szerdai siker után a Liverpool 12 ponttal vezet a bajnokságban az Arsenal előtt. A londoniaknak a bajnoki címre így mindössze 0,9 százalék esélye maradt, a többi csapatnak pedig nulla. A londoni csapat minden meccsét megnyerve is csak 85 pontig juthat a szezon végére, ami azt jelenti, hogy a Liverpoolnak a bajnokságban a lehetséges 24 pontból 13 pontra van szüksége ahhoz, hogy megszerezze az első helyet a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominikék már áprilisban bebiztosíthatják a bajnoki címet

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominikék mindössze egyszer kaptak ki ebben a szezonban, így világszenzáció lenne, ha nem ők lennének a bajnokok. Az is valószínű, hogy a 13 helyett a 12 szerzett pont is elég lenne, ugyanis a Vörösöknek 43-as a gólkülönbségük, míg az Arsenalnak „csak” 30-as.

Még ennél is jobban hangzik a liverpooli szurkolóknak, hogy Arne Slot csapatának három győzelem is elég lehet, amennyiben az egyik az Arsenal ellen születik majd, ugyanis még találkozik majd egymással a két csapat.

A Liverpool legkorábban április 20-án lehet bajnok

A Liverpool a legjobb esetben április 20-án, a Leicester City elleni idegenbeli meccsen biztosíthatja majd be a bajnoki címet, de ez csak akkor lehetséges, ha az Arsenal kikap a következő két meccsén az Everton és a Brentford ellen, és a harmadik helyezett Nottingham Forest pedig pontot veszít az Aston Villa vagy az Everton ellen, miközben a Liverpool a Fulhamet és a West Hamet is legyőzi. Ebben az esetben a Leicester ellen már egy pont is elég lenne Szoboszlaiéknak.

A Liverpoolnak tehát 13 pontra van szüksége a biztos bajnoki címhez, és ha mindkét csapat folyamatosan nyeri a meccseit, akkor legkorábban május 4-én, a Chelsea ellen, a Stamford Bridge-en lehet bajnok a Liverpool, ami azt is jelentené, hogy a következő meccsen, az Arsenal elleni bajnokin a londoni játékosok akár díszsorfalat is állhatnának Szoboszlai Dominikéknak.