Szoboszlai Dominik ráadásul a mérkőzés egyik legjobbja volt, a második félidei lecseréléséig két gólpasszal segítette az együttesét, tényleg kiemelkedett a mezőnyből a magyar válogatott középpályás teljesítménye. A Liverpool ezzel a Premier League-elsőséggel egyébként felzárkózott a rekordbajnok Manchester United mellé, mindkét klub 20-20 címmel büszkélkedhet.

Szoboszlai Dominik immár angol bajnok lett.

Fotó: Oli Scarf/AFP

Szoboszlai Dominik boldogságát öröm nézni

A magyar válogatott középpályás is örömmámorban úszott vasárnap este a bajnoki cím megszerzését követően, és ez láthatólag tetszik a klub kommunikációs csapatának is, amely még kedd délután is felrakott olyan fotókat, amelyeken Szoboszlai látható.

A kiváló futballista az ünneplés után már visszatért a kemény munkához, kedden a Liverpool edzőközpontjából üzent például Szalahnak.