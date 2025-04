Az a helyzet, hogy a listavezető már szerdán bajnok lehet, ha és amennyiben az Arsenal kikap a Crystal Palace ellen hazai pályán (illetve döntetlen esetén is már szinte biztos, hogy a Liverpool bajnok lesz). Ha győznek az Ágyúsok, akkor is Szoboszlaiéké lehet a trófea, ha vasárnap otthon megverik a szebb napokat is látott Tottenham együttesét, amely mindössze a 16. a tabellán és utolsó öt PL-meccséből csak egyet tudott megnyerni, négy vereség mellett.

Szoboszlai Dominik az Instagram-oldalán a hétvégi mérkőzés kapcsán ezt írta: „Még egy utolsó lépés kell, találkozunk Vörösök vasárnap!☠️🔴”

A Liverpool vasárnap 17.30-tól fogadja a Tottenham csapatát az Anfield Roadon. Ha szerdán az Arsenal nyer és vasárnap a Vörösök is, azért lesz bajnok a Liverpool, mert négy meccsel a vége előtt ugyanúgy 13 ponttal vezetne, és ekkora előnyt már nem lehet ennyi találkozó alatt behozni.