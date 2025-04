Arne Slot az első szezonjában bajnoki címre vezette a Liverpoolt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai az első magyar, aki megnyerte a Premier League-et

Miután a magyar válogatott csapatkapitánya 2023 nyarán 70 millió euróért Liverpoolba igazolt a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzigtől, gyakorlatilag egy csapásra Liverpool-szurkoló lett a fél ország. Nem is csoda, hiszen hosszú évek után jutott el magyar futballista oda, hogy egy igazi sztárcsapat tagja lehessen. Ráadásul Szoboszlai gyorsan alapemberré vált, minden sorozatot figyelembe véve összesen 44 meccsen lépett pályára az első idényében, ezeken hét gól és négy gólpasszt jegyzett. Érkezése óta a magyar középpályás rengeteg dicséretet kapott a munkabírása miatt, azonban többször is kritizálták, hogy nem lő elég gólt és nem ad elég gólpasszt, sőt a bajnokság elején maga Szoboszlai is arra panaszkodott, hogy többet vár magától.

Szoboszlai Arne Slot érkezésével is megkapta az esélyt, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig élt is vele.

Szoboszlai az egész idényben gyakorlatilag kirobbanthatatlan volt a kezdőből, gólok és gólpasszok mellett pedig hihetetlen mennyiségű, illetve minőségű mezőnymunkával hálálta meg a bizalmat.

Szoboszlai Arne Slot irányítása alatt kirobbanthatatlanná vált a Liverpoolban

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szoboszlainak némiképp megváltozott a játéka az új edzőnél, hiszen míg Jürgen Kloppnál sokkal többet kellett védekeznie, addig most előrébb játszhat, ez pedig a helyzetekben és a gólokban is érezhető volt. Novemberben, a Southampton otthonában jött az első, majd decemberben a Tottenham vendégeként aratott 6-3-as kiütés alkalmával is eredményes volt a bajnokságban, akárcsak az Ipswich, a Manchester City és a Newcastle United ellen – utóbbin ráadásul Szoboszlai szerezte a Liverpool idénybeli 100. gólját.

Szoboszlai Dominik első két PL-szezonja számokban: