A Sofascore 7.9-es osztályzattal jutalmazta Szoboszlait, nála csak a kolumbiai Luis Díaz (8.2) kapott jobb osztályzatot. A magyar válogatott 36 passzából 34 sikeres volt, ezzel 94%-os pontossággal passzolt a meccsen, mellette volt három kulcspassza és két nagy helyzetet is kialakított, csak egyikből sem született gól.

Ezzel szemben az Anfieldindex a legrosszabb (5-ös) osztályzatot adta Szoboszlainak a Liverpool csapatából. Azt írják, a magyar válogatott csapatkapitánya hatástalanul futballozott labda ellen, a második félidőben pedig észrevétlen volt. Kiemelik, hogy akkor tűnt fel a jelenléte, amikor lecserélték.

Szoboszlai Dominik veszélyesen futballozott a Leicester City ellen

Fotó: Paul Ellis/AFP

A kérdés, hogy az Anfieldindex újságírói valóban nézték-e a meccset, mert azt írják, hogy Szoboszlai észrevehetetlen volt a második félidőben, ehhez képest a 48. percben volt egy hatalmas bombája, amit Mads Hermansen bravúrral védett. Öt perccel később kis híján gólpasszt adott Cody Gakpónak, de a holland támadó kihagyta a ziccerét. A 62. percben pedig tökéletes labdát tekert Diogo Jota fejére, csak a portugál csatár fejese a kapu mellé ment.

A Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Szoboszlai Dominikek. Az értékelésükben azt írja, hogy sokat futott, de az első félidőben nem tudott érdemi hatást gyakorolni támadójátékra. Kiemelik, hogy a szünet után már jobban futballozott a magyar középpályás, és volt is remek beadása, amiből Diogo Jota könnyen gólt fejelhetett volna.

A This is Anfield honlapon szintén 6-ost adtak Szoboszlainak. Azt írják, hogy Szoboszlai rengeteget futott és állandó kellemetlenséget jelentett a Leicester City hátsó alakzatának. Kiemeik, hogy Mohamed Szalah-nak majdnem adott egy Cruyff-szerű gólpasszt is. Hangsúlyozzák, hogy Szoboszlai közel állt ahhoz, hogy gólt szerezzen vagy gólpasszt adjon, talán emiatt is volt frusztrált, amikor lecserélték.

Trent Alexander-Arnold a 350. meccsén a 23. gólját lőtt a Liverpool csapatában

Fotó: AFP/Darren Staples

A goal.com honlapon szűkszavúan írnak a magyar középpályásról. Kiemelik, hogy Szoboszlainak volt pár távoli lövéskísérlete, rendben is volt a játéka, de ezúttal nem uralta a középpályát, így csak 6-os osztályzatot kapott.