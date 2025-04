Vasárnap este a Liverpool a két gólpasszt adó Szoboszlai Dominik vezérletével 5-1-re kiütötte a Tottenham Hotspurt az Anfielden, így a Mersey-parti csapata matematikailag is bebiztosította fennállása 20. bajnoki címét, amivel beérte az örökrangsor élén a Manchester Unitedet. Szoboszlai ezzel a Premier League történetének első magyar bajnoka lett, és stílszerűen egy magyar zászlóval ünnepelt az Anfield gyepszőnyegén? De vajon hogyan került hozzá a zászló? Most erre is fény derül.

A vasárnapi Anfielden zajló ünneplés képei és videó bejárták az egész világot, és mivel Szoboszlai Dominik lett az első magyar játékos, aki megnyerte a Premier League-et, még a magyar címeres trikolor is beszédtémát szolgáltatott a világsajtóban.

Galéria: Liverpooli pezsgőfürdő után Szoboszlai magyar zászlóval ünnepelte a bajnoki címet 1/18 Liverpoolban elképesztő hangulat volt a meccs előtt

De vajon hogyan került az ünneplő Szoboszlaihoz a magyar zászló? Talán az édesapja, Szoboszlai Zsolt vagy egy lelátón helyet foglaló barátja adta oda neki? A Magyar Nemzet szúrta ki a Liverpool-drukkert, aki a közösségi oldalán azt állította, hogy ő volt az, aki átnyújtotta Szoboszlainak a zászlót, méghozzá úgy, hogy nyolcadszorra sikerült csak kicseleznie a a biztonsági embereket. A liverpooli biztonságiak nem foglalnak az imáikba. Hétszer próbáltam a pályához jutni, és mindig megakadályoztak, de nyolcadjára sikerült kicselezni őket, így Dominik hátára került a magyar zászló” – írta a férfi, akinek a hozzászólások között rengetegen gratuláltak és hálálkodtak. That @premierleague winning feeling 😍🏆 pic.twitter.com/xLtDMbbezB — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025 Szoboszlai egyébként pályafutása 11. trófeáját nyerte meg a Liverpool csapatával. Mióta elkezdődött a 24 éves középpályás felnőtt pályafutása, nem volt még olyan szezonja, amelyben ne nyert volna trófeát. Kapcsolódó cikkek:

