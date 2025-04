Az írekkel a mostani világbajnoki selejtezősorozatban is összecsap majd a válogatott, éppen ellenük kezdi a szereplését szeptember 6-án.

Petry Zsolt korábban a Herthánál is dolgozott kapusedzőként

Fotó: BRITTA PEDERSEN / dpa-Zentralbild

„Papíron mindenki a portugálokat tartja a legesélyesebbnek és hogy az ír-magyar csata dönt majd a csoport második helyéről.

Ötven-ötven százalék esélyt látok én is és szerintem egy jó indulás a közvetlen rivális ellen nagy lökést adhat. A magyar válogatott hosszú évek óta nagyon szerethető, és a szurkolók segítségével lehetőség van a második hely megszerzésére a csoportban

– fogalmazott Petry Zsolt, aki Lőw Zsolt lipcsei vezetőedzői kinevezéséről is elmondta a véleményét:

„Lőw Cica már eddig is nagyon komoly edzői karriert futott be. Ez nagy lépés a számára, és szerintem van annyira felkészült és intelligens, hogy ezt az akadályt is jól vegye. Akárhol dolgozott, mindenhol pozitívan vélekedtek róla, kívánom neki, hogy ez a szerepvállalása is sikerüljön.”

